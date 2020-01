Cómo combinar colores: ¡los mejores trucos para sacar partido a tu ropa!

Los looks monocromáticos son una apuesta segura, pero combinar colores permite aprovechar todo el potencial de las prendas que tenemos en el armario y crear outfits mucho más variados. ¿No sabes qué colores puedes conjuntar y cuáles es mejor evitar? Te damos los mejores consejos para combinar colores, aprovechar todo lo que tienes en el armario y crear looks orginales. ¡Atrévete!

Tanto en moda como en arte, existen dos formas de combinar los colores según el círculo cromático de base para evitar pasos en falso: el camafeo y el contraste. Para empezar, el círculo cromático corresponde a un degradado de colores. Los colores primarios son: azul, rojo y amarillo. Los colores secundarios son: verde, naranja y violeta, que son el resultado de la combinación de los tres colores primarios. Los colores terciarios son: púrpura, escarlata, añil, turquesa, azul verdoso y dorado.



El camafeo corresponde a la combinación de colores muy cercanos como, por ejemplo, el beige y el crudo. El contraste, por su parte, se basa en combinar dos colores opuestos en el círculo cromático. Partiendo de estas bases se puede determinar qué colores combinan mejor a nivel estético y, en este caso, aplicarlos en moda para crear tus looks. Es en esto en lo que nos centraremos a continuación, pero antes de empezar nos gustaría recordarte que, reglas aparte, la moda está para disfrutarla y experimentar, por lo que aunque no está de más conocer las normas, ¡no te cortes a la hora de crear los conjuntos que más te gusten!

Los colores y sus combinaciones

Como base, es bastante útil tener en mente de entrada con qué colores combina cada color. Como la paleta cromática es muy amplia en cuanto a tonalidades, nos centraremos en los básicos para que tengas una idea general que te ayude a elegir los conjuntos por colores de forma sencilla.

El negro y el blanco no se consideran colores, porque apenas están presentes en la naturaleza en su estado puro. Por ser neutros, se pueden combinar fácilmente con cualquier otro color (rojo, azul, fucsia, morado, marrón...).

El gris, aunque sí se considera color, como es muy neutro también combina con muchos colores (negro, blanco, rosa, azul...).

El marrón combina especialmente bien con tonalidades de su propia gama cromática como el crema, el camel o el beige. También con granate, mostaza y amarillo.

El azul es uno de los colores más populares y permite combinaciones con otros como el rosa, el rojo y algunos tonos tierra.

El verde es uno de los tonos más complicados de combinar y lo más sencillo es apostar por neutros como el blanco, el negro o el gris. No obstante, también puede quedar muy bien con tonos llamativos como el amarillo.

El rojo es uno de los tonos favoritos y combina especialmente bien con los neutros.

El amarillo va bien con tonos rosas, verdes, azules, blanco y negro. Aunque, por supuesto, depende de lo llamativos que estos sean.

El rosa hace buena pareja con los tonos neutros (gris, blanco y negro), pero también con el azul, el lila y naranja.

Reglas básicas para combinar colores en moda

Equilibra la silueta gracias a los colores: generalmente, se parte de un color dominante que los demás colores acompañarán e iluminarán.

Evita llevar más de tres colores diferentes para no caer en look recargado.

Añadir un color complementario permite atenuar un color.

Si quieres conseguir un efecto estilizado, es preferible utilizar un color oscuro en las prendas inferiores.

Los colores más vivos, más claros o chillones son ideales para la parte de arriba.

Los accesorios y los zapatos también pueden ser de más de un color.

Las combinaciones que más resaltan según el tono de pelo y de piel

A continuación repasamos cuáles son las combinaciones de colores más favorecedoras para algunos tonos de pelo y de piel. Por supuesto, debes saber que estas son recomendaciones muy generales, ya que hay muchas otras tonalidades de piel y pelo diferentes, por lo que no hay que tomarlas al pie de la letra.

Si tienes la piel oscura y el cabello moreno, estas mezclas son algunas de las más favorecedoras:

Rosa y naranja

Rojo y negro

Parma y verde almendra

Verde y beige

Ciruela y beige

Rojo y gris

Si tienes la piel clara y el cabello moreno o castaño oscuro, las siguientes combinaciones te harán brillar:

Beige y blanco

Azul marino y beige

Marrón y amarillo

Marrón y blanco roto

Gris y marrón

Si tienes la piel clara y el cabello rubio, castaño claro o pelirrojo, estas combinaciones son una apuesta segura:

Marrón chocolate y rojo

Negro y blanco

Caqui y marrón chocolate

Marrón camel y negro

Gris y negro

Lavanda y marrón

Si tienes la piel oscura y el cabello rubio o castaño claro, prueba con estos colores:

Fucsia y naranja

Amarillo y crema

Rosa pastel y blanco

Granate y camel

Azul cielo y blanco

¿Has tomado nota? Aunque te animamos a probarlas, debes saber que a pesar de que haya combinaciones que te favorezcan más que otras por tu color de piel o de pelo, lo cierto es que es posible que por otras características y, por supuesto, por tus gustos, haya otras combinaciones que también te favorezcan muchísimo. Lo importante aquí es crear combinaciones de colores que te gusten, con las que te sientas cómoda y que te permitan utilizar la moda como una forma de expresión de tu personalidad.

Combinaciones de colores que, según el dress code, es preferible evitar...

Según el código indumentario clásico, los colores que hay que evitar combinar son los más cercanos en el círculo cromático. Sin embargo, algunos colores opuestos como el violeta y el amarillo, por ejemplo, no pegan mucho. Estas son las combinaciones que es mejor evitar:

Verde y azul

Marrón y negro

Rojo y rosa

Azul marino y negro

Ciruela y violeta

Lavanda y parma

...pero que también tienen adeptos (y cada vez más)

No obstante, es importante señalar que, a pesar de lo que digan los códigos de vestimenta, todo depende de las preferencias de cada uno. ¿Dicen que para gustos los colores, no? Que se lo digan a los diseñadores que en los últimos años se han saltado las reglas y han combinado, por ejemplo, el negro con el azul marino. Christian Lacroix y Vivienne Westwood se han arriesgado y han demostrado que combinar estos dos colores puede quedar muy bien. ¿La condición? Jugar con los accesorios y los estampados. Vestido negro con flores o lunares negros, medias negras con vestido azul... La ides es aportar siempre un toque original a un conjunto demasiado clásico.



Por otro lado, la combinación rojo y rosa también se ha hecho muy popular en los últimos años. Tanto es así que la hemos visto en la pasarela, en la alfombra roja y, por supuesto, también en la calle. Lo cierto es que el resultado de la combinación de estas dos tonalidades es muy fresco y juvenil. Se trata de dar con las prendas y los tonos de ambos colores que mejor conjunten.



Y podríamos seguir porque cada vez es más habitual que se combinen colores llamativos entre sí, que a priori descartaríamos, pero que pueden llegar a quedar de lo más estilosos. Amarillo y verde, azul y rosa, verde y morado, naranja y verde, lila y verde menta... Las fashionistas saben que para conseguir un buen look la clave está en marcar la diferencia. Para ello, es fundamental jugar con los colores, los estampados, los tejidos y las formas. Tener en cuenta todos estos aspectos es clave para encontrar el equilibrio y obtener un look con una mezcla cromática infalible. Y tú, ¿te animas?

