¿Se puede tomar la píldora sin hacer la semana de descanso?

Puede que no lo sepas, pero ya no es necesario hacer la clásica semana de descanso al tomar la píldora anticonceptiva.

Si llevas tiempo tomando la píldora anticonceptiva o te estás planteando empezar a tomarla, es normal que tengas dudas. Una de las más comunes es acerca de si es necesario hacer la semana de descanso, ya sabes, tomar las pastillas de placebo y esperar a que baje el sangrado, simulando una menstruación.



Lo cierto, es que ya no tienes porqué descansar si no quieres. A día de hoy, no hay evidencia científica de que el uso prolongado de la píldora sea malo para la salud.

Descanso en la píldora anticonceptiva, ¿sí o no?

La píldora anticonceptiva de presenta en un blíster con 28 pastillas, donde 7 de ellas son de descanso. En cuanto empiezas a tomar las del descanso (placebo), lo habitual es que el sangrado te vuelva a los 2-3 dias y te dure otros tantos, por lo que es una forma de comprobar que no estás embarazada y de quedarte más tranquila.



Sin embargo, ojo, porque estos descansos son completamente opcionales. Es decir, si no quieres tener que sufrir estos sangrados matutinos todos los meses, puedes seguir tomando la píldora en vez del placebo y así podrás evitarlos.

La realidad es que no hay evidencia médica que afirme que el uso prolongado de la píldora pueda ser perjudicial de la salud o que pueda afectar a la fertilidad. Por tanto, una mujer sana y sin contraindicaciones médicas, por lo general va a poder utilizar las pastillas anticonceptivas durante toda su vida fértil, si así lo decide, sin necesidad de descansar.



Es más, hoy en día puedes comprar blísters de la píldora que vienen para varios meses seguidos, ya sin descanso. Por lo que podrías utilizar directamente estas pastillas.

¿Es mejor hablarlo con el ginecólogo antes?

Si te quedas más tranquila, nuestro consejo es que lo hables con tu gine. Si te ha recetado la píldora mensual, es posible que te haya informado de los descansos, pero puedes exponerle tu caso y ver si hay alguna contraindicación en particular. Lo normal es que puedas seguir tomándola.



Si bien es cierto, que te pueden recomendar que hagas al menos 3 descansos al año, pero distan mucho de los 12 que hay que hacer si se toma la píldora mensual y el placebo. Es mucho más cómodo tener tres "falsas menstruaciones al año" que doce.

¿Y si la píldora no me funciona bien?

En el caso de que la píldora no termine de adaptarse bien a tu cuerpo, nuestro consejo es que lo hables con el ginecólogo para que pueda recetarte otra alternativa. No a todas las mujeres les encaja bien la misma píldora a la primera. Cada mujer es un mundo. Pero si no te va bien y tienes efectos secundarios, háblalo con tu médico cuanto antes.

Una de las ventajas de la píldora, es que puedes viajar siempre sin sangrados

Una de las ventajas de tomar la píldora anticonceptiva es que no tendrás que volver a preocuparte por viajar y tener la regla. ¡Eso se acabó! Gracias a que no es necesario descansar, vas a poder seguir tomando las pastillas cada día con normalidad y no sufrirás sangrado, por lo que puedes saltarte tantas reglas como quieras.



Es súper cómodo para la época de viajes, festivales, bodas y eventos, porque podrás ir mucho más cómoda y sin las molestias clásicas del sangrado como cólicos, dolor de cabeza y otras molestias. Son súper prácticas porque te olvidas de la regla.

Entonces, ¿hago o no hago los descansos? Lo mejor es que lo hables con tu gine, pero a priori puedes seguir tomando la píldora y no descansar si no quieres.