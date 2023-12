¿Cómo influye el sexo en la menstruación?

Exploremos la relación entre la actividad sexual y el ciclo menstrual para descubrir si el orgasmo podría provocar un adelanto en la menstruación, qué acciones tomar si experimentas sangrado después del sexo y cuáles son las causas habituales.

Probablemente, te ha llegado alguna vez la afirmación de que el sexo puede afectar la llegada de la menstruación. Este tema suscita curiosidad y, en ocasiones, confusión. Por diversas razones, muchas mujeres buscan información sobre cómo inducir su periodo, y este método se menciona con frecuencia. Sin embargo, ¿existe realmente una conexión entre el ciclo menstrual, la actividad sexual y el orgasmo?



Para saber si es posible que el goce sexual afecte el ritmo natural del cuerpo femenino, es necesario que exploraremos este asunto más a fondo y comprender cómo interactúan la sexualidad y la fisiología de la mujer.

¿Es posible que un orgasmo adelante en la menstruación?



Ciertamente, experimentar un orgasmo puede contribuir a adelantar la menstruación. Durante la actividad sexual, se liberan hormonas y se generan contracciones uterinas, especialmente durante el orgasmo. Estas contracciones, impulsadas por la liberación de oxitocina en el orgasmo, pueden facilitar la dilatación del cuello uterino y ayudar al útero a iniciar el proceso de desprendimiento de su revestimiento, marcando el inicio de la fase de sangrado menstrual. No hay ninguna preocupación asociada con este fenómeno.



Sin embargo, es importante destacar que este adelanto solo podría ocurrir si la mujer está cerca de iniciar su menstruación y no sucedería en otras fases de su ciclo menstrual. En caso de que una mujer experimente sangrado después de tener relaciones sexuales y no esté próxima a su periodo menstrual, es crucial identificar la causa. Existen diversas razones por las cuales podría ocurrir sangrado después del sexo.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Razones del sangrado después del sexo

Es común sentir temor al observar sangrado después de tener relaciones sexuales, pero no es necesario entrar en pánico, ya que esto puede tener diversas causas. La sugerencia habitual es programar una consulta con el ginecólogo. Algunas de las razones habituales detrás del sangrado después del sexo son las siguientes:

Por falta de lubricación vaginal: Ocurre principalmente en mujeres posmenopáusicas debido a los cambios hormonales que pueden generar sequedad vaginal, causando irritación y sangrado. Otras razones habituales de la sequedad vaginal incluyen tener relaciones sexuales sin estar completamente excitada, carecer de suficiente lubricación o el uso de medicamentos como las píldoras anticonceptivas, que pueden afectar los niveles de estrógeno en el cuerpo y propiciar la sequedad.

Por infección: Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) como la clamidia o la gonorrea pueden ser causantes de sangrado. Incluso una infección común por hongos, si no se trata, tiene el potencial de desencadenar hemorragias.

Por desgarros: También puede experimentarse una infección a causa de lesiones o desgarros vaginales que no hayan sido tratados.

Por ovulación: Durante el período alrededor de la ovulación, el cuello uterino se vuelve más delicado, lo que lo hace más propenso a sufrir daños leves durante las relaciones sexuales, pudiendo ocasionar un leve sangrado.

En conclusión, podría haber una relación entre el sexo, el orgasmo y el adelanto de la menstruación, pero esto se da únicamente en circunstancias específicas. Por lo tanto, si se experimenta sangrado después del sexo y no se aproxima el periodo menstrual, es crucial considerar otras causas.