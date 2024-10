Este es el signo que podría tener un ingreso inesperado a finales de octubre (se va a poner contento)

Los astros hoy se muestran siempre intensos a pesar de las nubes o la lluvia. La influencia de la luna (casi llena) hoy hará que un signo en particular pudiera recibir y alcanzar la manifestación del dinero y la abudancia que tanto tiempo estaba buscando

Hemos llegado al ecuador del mes de octubre y aún se siente la intensidad. Si has notado que eso comienza especialmente a abrumarte ¡es muy normal! El mes de octubre ha comenzado en temporada de eclipses, y todavía las estrellas guardan más secretos, pero de los buenos.



¿Recuerdas haber hecho algún ritual últimamente? El poder de los rituales en el momento de las lunas son especialmente poderosos. Al inicio de octubre pudimos ver una Luna Nueva muy intensa que influenció a signos como el emocional Piscis. Pero ahora, la Luna Llena del Cazador del 17 de octubre podría ejercer su poder en un signo en particular y en relación con la abundancia y el dinero.



Debes saber que si trabajaste algún tipo de ritual de manifestación a través de meditaciones ¡este mes es particularmete propicio! Y aunque no solo la abundancia se refiere a la riqueza material, en este caso sí hablaremos de la influencia que el dinero va a tener en un signo ¡Y eres tú, Escorpio!

Este signo podría llegar a tener una buena cantidad de dinero

Amigo, Escorpio, eres único, tu intensidad es única, y a pesar de que a partir de la mitad del ecuador de tu vida comienzan a salir a la luz las características de tu ascendente, tu esencia y la posición de tu signo solar en tu Carta Natal han marcado y continuarán marcando esa intensidad emocional que te caracteriza.



Tan solo debes saber que este mes la puedes usar a tu favor. ¡Continúa con tus rituales de abundancia material y de riqueza! Porque va a llegar. Como sabes el dinero es energía, energía que puedes manifestar a través de los deseos que se encuentran en lo más porfundo de tu corazón. Este es tu momento porque, además, se acerca tu temporada, la temporada de Escorpio en poco menos de una semana ¡Aprovecha! y tómate 10, 20 ó mejor 30 minutos al día para continuar en esa escucha de tu intuición.



¿Qué te va a ayudar? Intenta todas las noches antes de dormir escuchar una meditación sobre la abundancia, un cuento espiritual sobre el poder del dinero, la llave que ¡abrirá tus puertas hacia los millones y la riqueza infinita del dinero!