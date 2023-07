Los eventos astrológicos de este verano nos dan varias combinaciones que nos pueden influir y no está de más tener los movimientos del firmamento bajo control para saber las cosas que no debemos hacer.

Agosto es para muchos una fecha que no se planea y se deja fluir con los eventos que van surgiendo, podemos encontrar vivencias y emociones inesperadas.



Mercurio retrocede sobre Virgo el 23 de agosto y es el evento más relevante, a partir de aquí tendremos a pensar cada acto y nuestras habilidades sociales se verán afectadas.



Además Mercurio y Marte pasarán por Virgo y Libra, esto nos dará mas seriedad por lo que podría no ser el verano de las locuras pero posiblemente sí del sexo, puesto que Venus pasará en Leo por toda la estación.

¿Qué dice tu horóscopo para este verano?

Aries



Debes tomar las cosas con calma y relajarte, el comienzo de la temporada se combina con el inicio de Mercurio retro, por lo que hay que centrarse una vez el sol visite a Virgo el 23 de agosto.



Tauro



Debes de estar enfocada en el pragmatismo y la reflexión desde el 29 de julio, Mercurio y Virgo apoyan la posición para no hacer locuras ni tener aventuras de una noche que podrían acabar mal.



Géminis



Una vez que Mercurio retroceda sobre Virgo el 23 de agosto tendrás sensaciones desconocidas. El poder que tienes para hacer thrillers a partir de historias desaparecerá, al igual que tus habilidades sociales.



Cáncer



Mercurio se encargará de ayudarte a arriesgar en este verano, con la llegada de Leo el 10 de julio te sentirás más valiente y optimista.



Leo



El 23 de julio el sol se dirige a tu estrella y elevará tu ego por las nubes, ¡pecarás de vanidosa!



Virgo



Marte se dirige a tu signo el 10 de julio y entonces sobreanalizarás cada situación, criticarás todo lo que se te ponga enfrente. Este ‘mood’ terminará en agosto cuando el planeta pase a Libra.



Libra



Tendrás una luna nueva en Cáncer el 17 de julio, es la oportunidad ideal para mostrar lo familiar que eres y organizar una quedada con tus seres queridos, será muy conmovedor.



Escorpio



Tu actividad sexual será limitada y podría ser aburrido, pero los ligues llegarán a partir del 27 de agosto una vez Marte se acomode en Libra.



Sagitario



Te sentirás feliz, agusto y con ganas de comerte el mundo, es el regalo que te dan los astros a partir del 1 de agosto durante la luna llena sobre tu constelación.



Capricornio



Tu verano podría no ser como quisieras, pero los astros te ayudarán a lidiar con las emociones que te afecten. La luna llena en Piscis del 30 de agosto es para renovarse y sanar.



Acuario



La luna llena del 3 de julio en Capricornio te hará mirar por tu imagen y tener cuidado con movimientos por impulsos sin pensar en las consecuencias.



Piscis



Tienes hasta el 22 de julio para hacer de ti y tu ‘crush’ una comedia romántica. Después de la fecha Venus comienza a retroceder sobre Leo y no será el momento para una nueva relación.