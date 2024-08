Empieza la nueva semana astral y ya vamos conociendo lo que los astros le deparan a los signos del horóscopo. Tanto si te vas de vacaciones como si te quedas en casa, es importante que sepas que energías tendrás esta semana. Descubre lo que le depara el horóscopo a tu signo y a tus seres queridos en esta semana del 5 al 11 de agosto de 2024 en el amor, en el dinero, en la salud y en el trabajo.

La nueva semana astral está al rojo vivo y seguro que quieres saber qué te deparan los astros en el amor, en el dinero, en la salud y en el trabajo.



Descubre la predicción astral para esta primera semana de agosto para los signos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Busca tu signo:

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Querida Aries, la nueva semana astral ya ha empezado y no será nada fácil. Aunque los astros están de tu lado y podrás con todo lo que te propongas, pero si necesitas un descanso, no te sientas egoísta por querer pensar en ti. Necesitas vacaciones. También es buen momento para que te des ese capricho en el que llevas tiempo pensando, seguro que te anima.

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Querida Tauro, esta semana se avecina con buenas vibraciones, sobre todo al principio. Tendrás más tiempo para ti y para hacer lo que te gusta, ¡así que aprovecha! Agosto te empieza sonriendo y puedes aprovechar para sacar adelante todo eso que tenías pendiente y que llevas tiempo queriendo hacer.

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Amiga Géminis, esta semana los astros están de tu lado en cuanto a finanzas. Si has pasado por un mal bache económico, que sepas que a partir del 5 de agosto la cosa mejora. Y no solo en el tema del dinero, sino también en tu trabajo. Aprovecha para poner al día tus finanzas personales. En las relaciones personales, deja a un lado el orgullo porque no te traerá nada bueno.

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Querida amiga Cáncer, aprovecha esta primera semana de agosto para divertirte y pasarlo bien, porque te lo mereces. No bajes la guardia en el trabajo y apóyate en tus seres queridos, porque puede que recibas una buena noticia.

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Se viene una buena semana tensa en el amor para este signo. Si las cosas no están bien, podría ser mejor tomarse un tiempo. Aprovecha para pasar tiempo con tus seres queridos y evita contestar mal o aislarte, porque no vale la pena. Tu familia y tus amigos estarábn a tu lado.

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Esta semana no será buena en el amor para las chicas Virgo. En el trabajo, puede que sigas esperando ese trabajo de tus sueños y veas que aún no aparece, pero quien la sigue la consigue. Ojo on la influencia de Júpiter en tu signo, porque puede que estés algo alterada este mes y lo pagues con tus amigos y familia. Pon de tu parte.

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Amiga libra, esta semana no te faltarán admiradores allá a donde vayas. Las cosas podrían complicarse en el trabajo, por lo que es importante que estés centrada. Tampoco te recomnendamos gastar más de la cuenta, porque no estás pasando por tu mejor momento financiero. Aprovecha para descansar y cuidar tu genio, para no dar malas contestaciones a quien te quiere.

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Amiga Escorpio, el 1 de agosto fue tu día de la suerte y seguro que quieres saber si los astros siguen contigo. Los astros te apoyan pero es importante que levantes tu autoestimas y sigas hacia adelante. Aprovecha para salir, desconectar y distraerte. Evita también polémicas con tus compañeros.

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si eres sagitario que sepas que esta semana tendrás que poner un poco de tu parte, porque tienes a tu lado a alguien que te quiere y debes demostrarle lo que te importa. Puede que en el trabajo te surja algún probema pero te recomendamos sacarlo adelante de forma postiva. Evita gastar mucho y trata de relajarte para que las cosas vayan a mejor.

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Felicidades, Capricornio, porque el 7 de agosto es tu día de la suerte. Es posible que te aparezca algún admirador y que conectes mucho con otra persona. Incluso podrías conseguir un ascenso en el trabajo. Esa una buena semana, también en lo económico. Así que aprovecha para hacer cosas que te divierten.

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Amiga Acuario, se viene una semana buena en el amor. Puede que sea el momento de dar el paso hacia algo más. En el trabajo las cosas también están bien, mientras que en la amistad serás un imán para los tuyos. Aprovecha para divertirte y estar con la gente que te quiere.

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

El amor puede estar un poco patas arriba para las chicas piscis, pero puedes conseguir lo que te propongas. En el trabajo puede que también recibas una buena noticia. Eso sí, no vas a parar de recibir compromisos este mes, eres muy popular.