Muchas madres tienen dificultades para que los hijos despierten con un buen pie, y estos métodos te ayudarán a convertir esos conflictos en buenos resultados.

La mayoría de las madres han experimentado adversidades para hacer que sus hijos se levanten a tiempo y con buen humor a sus actividades programadas. Aunque el llamado a levantarse se hace en repetidas ocasiones, parece que estas palabras se desvanecen sin ser escuchadas, incluso después de haberles preparado el desayuno.



Algunas no esperan por tener el tiempo muy limitado y entran al cuarto a gritarle a su hijo, sin dar aún el resultado deseado, tal y como si se tratara de un problema de audio que padeciera el infante. Los gritos podrían continuar ya en un estado de enojo, pero sin lograr que el niño se levante. A final de cuentas, cuando por fin se levanta, ya hay un ambiente negativo, se respira un mal humor y la energía positiva decae, perjudicando la actitud que se debe de tener de cara a las actividades del día.

Si te encuentras enfrentando esta situación con frecuencia, es probable que experimentes un agotamiento significativo, al igual que tu hijo. Tener una pelea de este tipo cada mañana no solo deteriora el estado de ánimo, sino que también agota considerablemente la energía, aumenta la irritabilidad, afecta la concentración y en términos generales, perjudica la relación con tu hijo. Es por eso que resulta crucial estar libres de esas preocupaciones tan temprano en la mañana, y esto se puede lograr estableciendo rutinas que faciliten el despertar de los niños.



Aunque no hay fórmulas mágicas para animar a los niños a dejar las sábanas, hay algunas estrategias que pueden facilitarte la tarea, y no hay nada mejor que levantarse de buen humor. Los siguientes puntos son métodos que te recomendamos para ayudarte a lograr esto.

Asegúrate de que se acueste temprano

Para mejorar la calidad de vida de los niños, es indispensable que descansen adecuadamente. Incluso, Según un estudio de la Universidad de Otago, dormir tan solo media hora más puede tener un impacto positivo en la sensación de bienestar en general, incluyendo la atención infantil y el rendimiento escolar. Por lo tanto, una estrategia efectiva para lograr que tu hijo se despierte fácilmente por la mañana es asegurarse de que se acueste temprano en la noche, preferiblemente entre las nueve y las diez, garantizando así un descanso reparador y menos somnolencia al día siguiente.

Considera aspectos importantes del sueño, como la inercia

La inercia del sueño, un estado de confusión y somnolencia experimentado principalmente por los niños al despertar, es una etapa del descanso que se debe de comprender. Este estado implica tener dificultades para pensar con claridad y sentirse tonto, incluso con los ojos abiertos, lo que puede incitar a permanecer en la cama por un tiempo adicional. La duración de este estado varía de unos pocos minutos a varias horas, dependiendo del niño. Por lo tanto, es crucial tener en cuenta este factor al ajustar la rutina matutina de acuerdo con las características individuales de tu hijo. Considera la posibilidad de despertarlo más temprano en caso de que le resulte difícil superar la inercia del sueño, para que tenga el tiempo necesario de levantarse y prepararse sin prisas.

No te olvides de las caricias constantes

Si deseas que tu hijo se levante más temprano, evita despertarlo con gritos, ya que a nadie le gusta despertarse de esa manera. En cambio, opta por un despertar cariñoso. Aproxímate a su cama, dale un afectuoso beso de buenos días y pregunta cómo ha sido su descanso. Esta práctica ayudará a activar su mente y reducirá la probabilidad de que vuelva a dormirse. También puedes incorporar una rutina especial para convertir este momento en una experiencia única, como invitarlo a cantar algo juntos. Este método creará una rutina encantadora que probablemente recordará en el futuro y fortalecerá el vínculo emocional.

Un buen desayuno es primordial

Preparar un desayuno saludable que estimule el apetito y los sentidos de los niños es otra estrategia efectiva para motivarlos a levantarse. Puedes anticiparles lo que les espera en la mesa al despertarlos. Es esencial asegurarte de que, además de ser delicioso, el desayuno sea nutritivo y equilibrado, proporcionándoles la energía necesaria para enfrentar el día. Dado que la mayoría de los niños suelen despertarse con hambre, describirles lo que has preparado para el desayuno activará su mente y los incentivará a dejar la cama.

Ten en cuenta que estas estrategias podrían no ofrecer resultados inmediatos; puede llevar varios días o semanas ver los beneficios, ya que implica cambiar los antiguos hábitos e incorporar otros nuevos. Sin embargo, puedes transformar las mañanas en una experiencia menos complicada, con paciencia y constancia, para eventualmente lograr que tu hijo se levante más temprano y con un mejor estado de ánimo.