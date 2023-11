El impacto oculto de posponer el despertador según un neurólogo

Lo de postergar la hora de levantarse de la cama retrasando unos minutos el despertador parece no ser una gran idea, según un neurólogo especialista en el tema.

Posponer el despertador para que suene 10 minutos más tarde y permitirnos disfrutar de algún tiempo más entre las sábanas es uno de esos “placeres” que casi todo el mundo se permite de vez en cuando. No se sabe muy bien porqué pero esos minutos extra parece que se disfrutan más. Sin embargo, un neurólogo americano, el Dr. Scott Kutscher, especializado en medicina del sueño, opina que esta no es una práctica aconsejable.



Sobre los efectos de retrasar el despertador para dormir un poquito más y las contraindicaciones de hacerlo vamos a hablar hoy. Que los argumentos de este experto te convenzan o no de desechar este comportamiento ya es decisión tuya.

Efectos de posponer el despertador

Lo de despertarse poco a poco parece una solución lógica y práctica, pero este neurólogo nos avisa de que hacerlo así supone privarnos del sueño de una manera artificial. Ese ratito que dormimos de más no hace sino prolongar la inercia del sueño, que es ese estado de embotamiento que experimentamos al despertar. Esta inercia del sueño es un proceso totalmente natural, pero lo que verdaderamente nos causa perjuicio es el tipo de sueño que experimentamos en ese periodo.



Por lo general antes de despertar estamos en un sueño profundo conocido como REM, que es necesario para que la mente consolide la memoria y para un correcto funcionamiento cerebral durante el día. Pero al poner el despertador y retrasarlo unos minutos, abandonamos ese tipo de sueño y caemos en uno más ligero.



A eso hay que añadir que la costumbre de posponer el despertador pocas veces se hace una sola vez. Es bastante común que repitamos dicha acción varias veces hasta alcanzar la hora límite en la que ya no hay más margen, y cuando eso sucede el despertar es brusco e incluso podemos comenzar el día con cierto nivel de estrés.

La recomendación del experto

Considerando todo esto, la indicación del experto está clara. Es mucho más recomendable no tratar de despertarse gradualmente, sino levantarse cuando toca. Por lo tanto, en lugar de programar la alarma para que suene pronto y recrearnos en ese tiempo extra del que disponemos, tendremos que poner el despertador tan tarde como sea posible. Siempre, claro está, con un margen suficiente como para poder atender las tareas necesarias antes de comenzar la jornada.



Si eres de las que tienen problemas para ponerte en marcha te toca aplicar medidas drásticas. Una buena dosis de café, abrir las ventanas para que entre la luz o ir descalza para que el frío del suelo te haga reaccionar son algunas de las soluciones de las que puedes echar mano para evitar el estado prolongado de somnolencia. ¿Radical? Sí, pero también efectivo.