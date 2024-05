¿Cuándo puede empezar a nadar un bebé?

Si acabas de tener un bebé es normal que tengas dudas sobre cuándo puede empezar a nadar. Sin duda, es una etapa emocionante.

Al tener un bebé, es posible que una de tus primeras dudas sea cuándo puede empezar a nadar.



Es totalmente frecuente ver a bebés de apenas meses con sus padres en la piscina o en la playa, disfrutando del agua y del buen tiempo (siempre con protección solar y con gorro).



Pero lo cierto, es que los bebés pueden empezar a nadar desde muy pequeños. Además, les sienta fenomenal.

La importancia la natación en los bebés

Es importante que el bebé tenga su primer contacto con el agua a partir de los 3 meses. En ese momento, puede aprender a convivir con el agua fácilmente, porque se acostumbrará mucho antes a ese entorno, en parte por el tiempo en el vientre materno y por sus reflejos naturales.



Los reflejos naturales de los bebés resultan muy curiosos.

El reflejo de inmersión hace que el bebé deje de respirar bajo el agua.

El reflejo de nausea evita que el bebé respire bajo el agua.

El reflejo de natación ayuda al bebé a simular los movimientos que se realizan al nadar.

Por eso es tan importante que empiecen entre los 3 y los 9 meses de edad. Aunque nunca es tarde para empezar.



Además, al empezar a nadar dese muy bebé, su sistema nervioso recibirá una mayor estimulación y tendrá una mejor motricidad el día de mañana. Incluso hay estudios que aseguran que los niños estimulados con natación para bebés se desarrollan mejor.

Los bebés pueden empezar las clases de natación de 3 a 6 meses

Una de las mejores edades para empezar es entre los 3 y los 6 meses. Puedes apuntar a tu bebé a clases específicas para esa edad, porque ya están más despiertos y los padres ya se han acostumbrado más a la paternidad y a la maternidad, por lo que lo tendrán todo bajo control.

¿Y si se empieza más tarde?

A partir de los 7-9 meses, los padres pueden notar que los bebés no se sienten tan seguros cuando los acuestan en el agua. Les puede llevar más tiempo famiiarizarse con el agua. Incluso puede que esté más apegado a los padres y no quiera separarse para probar cosas nuevas.



En cualquier caso, no es imposible, solo es más difícil.

¿Y de niño?

Hay expertos como la propia Asociación Española de Pediatría, que afirman que la mejor edad para empezar a nadar de niño es a los 4 o 5 años. Ahí los niños ya pueden empezar a coordinar movimientos y a los 6 años ya puede aprender algunas técnicas.



Si el niño ha asistido a clases de matronatación desde bebé seguro que se maneja en el agua con más tranqulidad, porque se sentirá seguro y no tendrá miedo. Por eso es tan importante que empiecen pronto.

¿Que te parece? ¿Vas a probar con clases de natación de 3-6 meses?