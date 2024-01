Desvelamos los significados 'no tan positivos' de 10 nombres comunes en España

Hay nombres que están de moda, otros en desuso, hoy vemos cuáles tienen significados negativos.

Cuando se espera un bebé, uno de los principales temas de conversación es el nombre que se le va a poner a la criatura. Hay familias que siguen tradiciones, otros prefieren elegir el nombre de moda. Algunos se guían por el nombre del protagonista de su libro o película favorita y otros dejan volar su imaginación.

Hay diez nombres en particular que son bastante comunes en España, pero que tienen un significado poco conocido y en general no muy bonito. Si estás indeciso con algunos nombres para tu bebé, lee esta lista por si te puede servir de ayuda a la hora de elegir qué nombre no ponerle.

Listado de los nombres con significados no muy positivos:

1. Marcos. Aunque en su origen del latín se deriva del nombre del Dios Marte. El problema es que en hebreo vulgar a las personas que tiene problemas se les llama “Marcus”, y “mar” significa amargo.

2. Boris, es otro nombre desafortunado que significa pelea. Deriva de la palabra eslava por que quiere decir lucha.

3. Blas, es un nombre de origen latino muy común proveniente de Blaesus. Junto con sus variantes Blasius (alemán), Blaise (francés) o Biagio (italiano). Significa “tartamudo” o “ceceante”, aquel que no se entiende lo que dice. A pesar de no ser un insulto puede no ser muy adecuado llamar a tu hijo como un trastorno del habla.

4. Claudio, también fue un nombre muy común entre los romanos: Claudius, que significa cojo al provenir del latín claudus.

5. Cecilia, igualmente de origen latino Caecilla, quiere decir cieguita. Esto se debe a que proviene del ser mitológico llamado Caeculus, hijo de Vulcano, dios del fuego. Recibió ese nombre porque tenía ojos muy pequeños o era ciego. De hecho el adjetivo latino cauces significa ciego.

6. Brenda. Este nombre es de origen celta y se extendió con los vikingos. Viene del germánico brand, resplandor de hoja de espada.

7. Marta, con origen hebreo quiere decir “Aquella que está afligida o apesadumbrada”. En la Bilbia Marta representa a la comunidad cristiana, afligida por la enfermedad y la muerte de un hermano. En el episodio de Marta y María ellas representan los dos tipos posibles de personas. Marta es la que se afana por servir, está ansiosa y preocupada por su trabajo y olvida lo importante.

8. Camila con origen en el latín, significa “la que espera el sacrificio”. Este significado se debe a que un camilo o camila en el lenguaje religioso designan a un niño, niña o preadolescente virgen que servía como ayudante o asistente a los sacerdotes durante los sacrificios religiosos. Eran niños elegidos entre las familias más nobles que se sustituían cuando alcanzaban la pubertad.

9. Velasco, fue un nombre muy común en la España medieval de los siglos IX y XI y ahora ha quedado prácticamente como apellido. Parece ser de origen vasco y derivado del euskera belatz, que significa “halcón”, aunque unido al sufijo -sko al ser un diminutivo quedaría como “cría de cuervo”. Este no es un animal malvado, pero en algunas culturas es un símbolo de malos augurios

10. Leila, del árabe Láyla y muy sonoro, en realidad significa “noche” u “oscura en vanidad”. En la mitología persa, Leila es el nombre de la diosa de la noche y la oscuridad. El poeta iraní Nezami escribió un poema épico llamado «Leila y Majnun» que cuenta la historia de dos amantes que nunca pudieron estar juntos, por lo que es un nombre muy popular en los pueblos árabes.