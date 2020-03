Alimentación después de la lactancia: ¿cuál es la mejor leche de continuación?

Ayudar al sistema inmunitario de nuestro bebé después de la lactancia es fundamental para que crezca sano y fuerte. Pero, ¿cuál es la mejor fórmula? Conocemos la leche de continuación con la que puedes hacerlo y nuestras expertas tienen su veredicto.

Una de las dudas más frecuentes a la que se enfrentan papás y mamás es cómo escoger la mejor leche de continuación para sus bebés. Sabemos que la leche materna es el mejor alimento para nuestros pequeños pero, ¿es posible garantizarle una alimentación y desarrollo óptimos con una leche de continuación? En Almirón, científicos y expertos llevan 40 años trabajando para desarrollar la mejor fórmula para nuestros bebés y han dado con ella. ¿Lo mejor? Que esta fórmula está inspirada en la leche materna e indicada para lactantes desde su primer día. Se llama Almirón Profutura 2 y nuestro Club de Expertas la ha puesto a prueba. Te contamos cuál es su veredicto.

Almirón Profutura 2 es una leche de lactancia específicamente creada para ayudar al desarrollo del sistema inmunitario de nuestro bebé. Y es que su fórmula contiene vitaminas C y D pero, además, componentes idénticos a los lde la leche materna¹: 2 HMOs (3GL procedentes de nuestro proceso único y 2FL) –concretamente, un 90% más en comparación con otras marcas²– y DHA en una cantidad superior con respecto a la anterior fórmula. Además, y este es uno de sus puntos fuertes, es la única fórmula patentada de GOS/FOS y grasa láctea.



Nuestras expertas destacan de Almirón Profutura 2 que su formato es limpio, cómodo y seguro, y te permite preparar el biberón con una sola mano. Solo tendrás que cerrarlo inmediatamente después de añadir la toma, agitarlo con energía verticalmente, ¡y listo! El envase, además, contiene un enrasador para diestros y zurdos, y su apertura minimiza el contacto con el polvo.



"La leche le encantó a mi bebé, no tuve ningún problema y se adaptó muy bien. Me gusta el nuevo formato y su cuchara dosificadora. Sin duda, seguiré usandola", dice una de las usuarias. "Me ha gustado mucho, mi hijo se ha tomado el biberón mucho mejor, más rápido ¡y con muchas ganas!".



Si quieres más información, consulta las opiniones de nuestras expertas.

1. Contiene 2 HMOs: 3’GL (3-Galactosil-lactosa) y 2’FL (2-Fucosil-lactosa).

2. Almiron Profutura 2 contiene un 90% más de HMOs que la media de productos del mercado de etapa 2 que los contienen (estudio interno comparativo de los niveles de HMOs de etiquetas de leches de continuación, disponibles en el mercado, Diciembre 2019). Ilustración: representación de la comparación de la cantidad relativa del total de HMOs.