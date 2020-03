¿Es necesario evitar algún alimento durante la lactancia materna?

Al igual que en el embarazo, durante la lactancia es muy recomendable llevar una alimentación lo más saludable posible. Por eso, es normal que te surjan dudas sobre si hay alimentos que conviene evitar en esta etapa. ¡Las resolvemos!

La leche materna es el alimento ideal para el recién nacido, pero para que esta sea lo más nutritiva posible para el bebé, es importante que la nutrición de la madre sea óptima. Es importante tener en cuenta que tras el embarazo y el parto, las reservas nutricionales de la mujer pueden verse comprometidas, por lo que la alimentación durante la etapa de lactancia es fundamental tanto para su salud como para la del bebé.



Aunque la composición de la leche materna es bastante constante, la dieta de la madre sí que afecta a algunos nutrientes de la misma. En este sentido, la presencia de grasa varía según la dieta, no tanto las proteínas, el calcio, el hierro o los hidratos de carbono, aunque sí puede contener menos cantidad de estos si la dieta de la madre es deficiente. Lo ideal para evitar esto es apostar por una alimentación saludable rica en verduras, frutas, legumbres, grasas de buena calidad... Además, es importante mantener buenos niveles de ácido fólico, por lo que puede ser interesante continuar la suplementación iniciada en el embarazo por si con la dieta no se alcanza.



Por supuesto, como la lactancia supone un gasto calórico extra, la ingesta de la madre debe ser superior en este periodo (no menor a 1.800 kcal al día). ¿Pero hay algún alimento que las embarazadas deban evitar? Te lo contamos a continuación.

Alimentos prohibidos durante la lactancia

Sí, existen algunos alimentos que no son recomendables durante la lactancia. El primero es el alcohol, pues se ha demostrado que al consumirlo, pasa de forma rápida a la leche materna: entre media hora y una hora después. Este es perjudicial para el desarrollo del cerebro del bebé lactante y la cantidad que este tome dependerá de lo que ha tomado la madre y en qué momento. Por todo esto, desde la Asociación Española de Pediatría la recomendación es no tomar alcohol durante los tres primeros meses de lactancia y después hacerlo solo de forma ocasional, en pequeñas cantidades y en momentos en los que quede más de una hora para la toma del bebé.



Otro componente no recomendado durante la lactancia es la cafeína, ya que también aparece rápidamente en la leche materna al poco de ser consumida y esta puede ser perjudicial para el bebé, pues su metabolización de la misma es más lenta y puede generarle insomnio, irritabilidad o inquietud, entre otros. Por eso, es recomendable evitar el café, el té, los refrescos, el chocolate y algunos medicamentos.



Mitos relacionados con algunos alimentos durante la lactancia

Es probable que hayas escuchado algo relacionado con los alimentos que producen cólicos al bebé tales como las coles, los picantes o algunas legumbres, peor lo cierto es que no hay evidencia científica de esto. Sí es cierto que algunos alimentos como la coliflor, el ajo, la cebolla, la alcachofa o los cítricos pueden cambiar el sabor de la leche, pero esto no tiene por qué ser un problema ni hacer que el bebé rechace el pecho, sino todo lo contrario, ya que acostumbrarse a nuevos sabores puede ser beneficioso más adelante, cuando empiece la alimentación complementaria.



Por lo tanto, lo más recomendable es que la mamá siga una alimentación sana en la que se incluyan los alimentos que le gusten, restringiendo alimentos que contengan alcohol y cafeína. Asimismo, y al igual que en cualquier otra etapa de la vida, es aconsejable mantener a raya los ultraprocesados, es decir, los alimentos ricos en azúcares añadidos, harinas refinadas, grasas de mala calidad y otros aditivos insanos. Por supuesto, el consumo de tabaco tampoco está recomendado durante la lactancia, ya que puede afectar seriamente a la salud del bebé.

