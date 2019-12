En España, las mujeres tienen derecho de 16 semanas de baja por maternidad y lactancia, durante las cuales perciben el 100% de su sueldo habitual. Esta prestación, una de las más importantes, también se concede en caso de adopción. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber sobre este derecho y cómo proceder para acogerte a él.

La baja por maternidad es una prestación dada en caso de nacimiento de un bebé, también en los casos de adopción, acogida y tutela, siempre y cuando se reúnan los requisitos necesarios para cada caso. Se trata de un periodo de descanso laboral que en Españacorresponde a 16 semanas, aunque en los casos de parto múltiple se extiende durante dos semanas adicionales por cada hijo a partir del segundo. Ocurre lo mismo con los nacimientos en familias monoparentales. En todos los casos las primeras 6 semanas son obligatorias. En los casos de acogida, adopción y tutela, se concederá este periodo si el pequeño es menor de 6 años o es menor de edad y sufre algún tipo de discapacidad.



Si estás embrazada o vas a adoptar un niño y quieres saber cómo proceder para solicitar la baja por maternidad, sigue leyendo. en este artículo te contamos todo lo que debes saber.

¿De que derechos goza la madre durante la baja por maternidad?

Durante los meses de descanso la madre percibe el 100% de su sueldo. En función de la edad de la madre, se deberán cumplir los siguientes requisitos.

En primer lugar, si la madre es mayor de 26 años, deberá haber cotizado durante al menos 180 días durante los 7 años anteriores al comienzo de la baja o durante al menos 360 días a lo largo de toda su vida.

Si la madre tieneentre 21 y 26 años, se deberán haber cumplido 90 días cotizados en los 7 años previos o 180 días a lo largo de toda su vida.

Si la madre es menor de 21 años, no se exige ningún periodo previo de cotización.

En caso de qe no se cumplan estas condiciones, la madre podrá acogerse al subsidio no contributivo por maternidad, una ayuda económica que por otro lado solo se concede en caso de nacimiento de un bebé y no en los casos de adopción, acogida y tutela. Para que sea así, la madre tendrá que estar dada de alta en la Seguridad Social o en situación de asimilada de alta, es decir, cobrando el paro o estando inscrita en el Inem.



Así mismo, las madres que trabajan como autónomas también tienen derecho a percibir una prestación por maternidad. En su caso, dependerá del tiempo que hayan cotizado. Las prestaciones son las siguientes:

Percibirán un subsidio ininterrumpido durante un periodo máximo de 16 semanas después del parto. En estos cass, deberá notificarse con un mínimo de dos semanas de antelación.

durante un periodo máximo de 16 semanas después del parto. En estos cass, deberá notificarse con un mínimo de dos semanas de antelación. La madre autónoma ingresara el 100% de la base reguladora . Así, si se abona la cuota mínima, se recibirán alrededor de 850 euros de prestación.

. Así, si se abona la cuota mínima, se recibirán alrededor de 850 euros de prestación. Contará con el 100% de las cuotas de a Seguridad Social además de una bonificación por los días de descanso.

además de una bonificación por los días de descanso. Si se opta por disfrutar del 50% de la baja por maternidad, es decir, reducir la actividad a jornada parcial, el subsidio también será del 50%.

¿Cómo se solicita la baja por maternidad?

La prestación por maternidad se puede solicitar a partir del mismo día en que inicies tu periodo de descanso presentando el modelo de solicitud debidamente cumplimentado. Esta documento debe presentarse ante el Instituto de la Seguridad Social (INSS), que es el organismo que tramitará la baja, y lo hará en un plazo máximo de 30 días desde la presentación. Si la madre desease dimitir de su puesto de trabajo, debería comunicarlo con un mínimo de 15 días de antelación antes de su reincorporación.

¿Qué tipos de baja por maternidad existen?

Según establece el Estatuto de los Trabajadores, se pueden distinguir tres tipos de baja por maternidad:



Descanso solicitado por la madre tras el parto

En estos casos el periodo de descanso es de 16 semanas. Como se ha dicho anteriormente, si el parto es múltiple o se trata de una familia monoparental, este periodo se extenderá dos semanas.



Descanso solicitado por el padre

Las primeras seis semanas de descanso serán obligatorias para la madre, pero las restantes pueden convertirse en 20 si se trabaja a media jornada. Estas diez semanas pueden ser cedidas al padre o ser compartidas con él.



Descanso solicitado en caso de adopción

El periodo de descanso será de 16 semanas si el niño tiene menos de 6 años o es menor de edad y sufre alguna discapacidad. Además, si es necesario que los padres se desplacen al país de origen del niño (se trata de casos de adopción internacional), se podrá solicitar este permiso hasta cuatro semanas antes de que la adopción se resuelva.

