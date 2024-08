Ni Laia ni Montserrat: este es el nombre de niña que arrasa en Cataluña y solo tiene 3 letras

Ya se sabe que en el tema de los nombres cada cierto tiempo hay nuevas tendencias. Hoy te hablamos de un nombre que está ganando presencia en Cataluña, así como los posibles significados y motivos para su popularidad.

Elegir un nombre para tu bebé puede ser un quebradero de cabeza si ambos padres no terminan de ponerse de acuerdo. Por eso, cuando hay diferencia de opiniones, muchas veces se recurre a nombres que están de actualidad en ese momento por alguna razón.



Hace unos años hubo de repente un incremento notable de niños a los que se les puso como nombre Iker con motivo del triunfo de la selección española de fútbol y el protagonismo adquirido por Iker Casillas. Actualmente en Cataluña se empieza a detectar un fenómeno similar en relación a un nombre de niña muy corto y muy llamativo. Pero ¿por qué esta notoriedad?

Los nombres más comunes en Cataluña

Contrariamente a lo que podríamos imaginar, entre los nombres más comunes en Cataluña todavía figuran algunos tan típicamente españoles como Antonio, María y José. Luego hay otros como Jordi o Montserrat que ya suenan más catalanes y que les siguen en el listado de nombres más populares.



Durante cierto tiempo otro nombre que ha figurado entre los favoritos en esta comunidad ha sido Laia, mientras que el nombre al que nos referimos y que está ganando cada vez más presencia es Ona. Los últimos datos que existen en relación a los nombres son de 2022, año en el que figuraban registradas con el nombre de Ona un total de 7.888. De entre estas, la inmensa mayoría, nada menos que 6.891 estaban registradas en Cataluña.



Tanto en un caso como en otro, hay quien lo achaca al impacto mediático de algunas deportistas catalanas, como la baloncestista ya retirada Laia Palau, la campeona de natación sincronizada Ona Carbonell, o la futbolista de la selección española Ona Batlle.

¿De donde proviene?

Cuando un nombre se pone de moda, las primeras preguntas que surgen suelen versar acerca de su significado y/o procedencia. En el caso que nos ocupa, no hay unanimidad al respecto. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que, por muy catalán que suene, no es este su origen.



Las procedencias y significados que se asignan a Ona son diferentes según las fuentes que se consulten. Hay quien considera que este es un nombre cuyas raíces son hebreas, y que vendría a tener un significado similar a "aquella bella mujer que nos enseña"



Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta afirmación, y otros creen que Ona tiene un origen gaélico. Concretamente defienden que es una variación de Mariona, un nombre que a su vez también sería una variación de María. Si este fuese el caso, y Ona derivase de María, el significado que se le podría asignar es el de "agraciada" o "buena".