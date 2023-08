¿Qué hábitos deben tener los padres para potenciar la inteligencia emocional de sus hijos?

¿Cómo podemos potenciar la inteligencia emocional en nuestros hijos? Vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta con un consejo que te resultará muy útil.

Mucho se habla de la importancia de la inteligencia emocional, pero no tanto de cómo podemos hacer para potenciarla en nuestros hijos. Si tenemos tan claro que es una cualidad que les ayudará a lo largo de su vida, debería ser una prioridad para los padres y madres el tratar de lograr que sus hijos sean capaces de desarrollarla lo antes posible.



Sin embargo esto es algo más fácil de proponer que de llevar a cabo. Si a la mayoría no nos han enseñado nada sobre inteligencia emocional, ¿Cómo podemos inculcarla en nuestros hijos? Vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta, aunque en un primer momento conviene aclarar el concepto del que estamos hablando.

¿Qué es la inteligencia emocional?

La inteligencia emocional es la capacidad de resolver cualquier conflicto adoptando una postura de respeto y prestando atención a la minimización de los “daños colaterales”. En otras palabras, que ante una situación potencialmente conflictiva, se tenga la capacidad de encontrar una solución que elimine la fricción existente.



Y es que las personas que carecen de esta cualidad suelen centrarse más en mantener su punto de vista contra viento y marea, sin importar las consecuencias. Pero cuando tomas conciencia de que las emociones son lo que guía la mayor parte de comportamientos entiendes la importancia que tienen en la conducta humana. Por eso es tan importante el educar en positivo, y por eso las personas que tienen una buena inteligencia emocional suelen establecer mejores relaciones y tener más éxito en todos los ámbitos de la vida.

Cómo fomentamos en ellos la inteligencia emocional

Los niños aprenden mediante el ejemplo. Por lo tanto los padres que quieran fomentar la inteligencia emocional en sus hijos deben adquirir una serie de hábitos, pues será a través de la imitación el modo en el que conseguirán modelar su conducta.



Entre estos hábitos está el preocuparse de cuales son sus necesidades emocionales.En la infancia se viven situaciones a nivel interno que no todos los niños saben expresar. Pero que un niño o una niña no manifiesten que necesitan más cariño o más atención no significa que no sea así.



A través del conocimiento y la comprensión se puede ejercer un mejor acompañamiento en el proceso de hacerse adultos. Si los hijos comprueban que tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos siempre tienen a sus padres a su lado, aprenderán a tener este comportamiento en el futuro con otras personas de su entorno.



Pregúntales, muestra interés por cómo viven cada situación, y hazles ver con tus actos que, aunque no compartas sus puntos de vista, tienen tu apoyo.