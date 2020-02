La asertividad, una herramienta clave para alcanzar el éxito

Durante décadas se ha hablado y escrito en infinidad de ocasiones del éxito, de cómo conseguir tus metas, de ser un líder etc, etc... y hoy día sabemos cuál es uno de los grandes pilares que están detrás del éxito personal y profesional: la asertividad. Te contamos todo lo que debes saber.

Artículo elaborado por Más Vida Psicólogos

“La asertividad es la habilidad de decir lo adecuado en el momento adecuado y de la forma adecuada, habilidad social necesaria hoy día para cualquier persona que tenga un puesto de liderazgo en la empresa y por supuesto también es fundamental para liderar nuestra vida personal con éxito. Las personas con niveles altos de asertividad son capaces de gestionar los conflictos de forma constructiva, no se toman los mensajes negativos de los demás como algo personal, saben decir “no”, expresar una queja y pedir algo sin problema", explica Mari Cruz Marín Vera, consultora de Recursos Humanos. Si quieres desarrollar tu asertividad, en este post te ayudamos con algunas técnicas prácticas.

Pero antes... ¿soy una persona asertiva?

Situación A



Habías quedado con un amigo para cenar en tu casa. Acaba de llegar pero con una hora de retraso y no llamó para hacertelo saber. Estás molesto por su retraso. Le dices:

Pasa. La cena está servida (no asertivo: no expresas que tu amigo ha llegado tarde ni que estás molesto con su conducta).

Eres un caradura. Cómo te atreves a llegar tan tarde. Es la última vez que te invito (agresivo: insultas a tu amigo y le amenazas)

Llevo esperando una hora. Me gustaría que hubieras llamado para decirme que llegarías tarde (asertivo: porque expresas a tu amigo que ha llegado tarde y que estás molesto con ello)

Situación B



Compraste ayer unos zapatos y hoy ya tienen la suela despegada. Quisieras cambiar los zapatos. Vas a la tienda donde los compraste y le cuentas el problema al dependiente. Este te dice que es muy fácil arreglarlo y que lo puedes hacer tú mismo. Tu le contestas:

Está bien. Hasta luego (no asertivo: no expresas que lo que quieres es cambiar los zapatos)

Cámbiamelos ahora mismo. ¡¿Es que te has creído que soy un zapatero?! Y no vuelvas a engañarme (agresivo: estás expresando en forma de orden, es irónico y acusas al dependiente de haberte engañado)

Es posible, pero preferiría que me los cambiases. Quisiera otro par de zapatos (asertivo: expresas lo que quieres sin herir al otro).



¿Cómo ser una persona asertiva?

El comportamiento asertivo es aquél que implica la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones, sin amenazar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. Existen tres estilos de comunicación:



INHIBIDO ASERTIVO AGRESIVO No le respetan sus derechos

Se aprovechan de él

No consigue sus objetivos

Se siente frustrado, desgraciado, herido, ansioso

No expresivo

Deja al otro elegir por él Respeta los derechos del otro

Puede conseguir sus objetivos

Se siente bien consigo mismo. Tiene confianza en sí mismo

Expresivo

Elige por sí mismo No respeta los derechos del otro

Se aprovecha del otro

Puede alcanzar sus objetivos a expensas del otro

Está a la defensiva, denigrando, humillando al otro

Expresivo

Elige por el otro

Para ser asertivos...

Tener claro el objetivo: saber qué queremos, identificar la situación y nuestros sentimientos.

Buscar el momento adecuado: disponibilidad de la otra persona.

Mantener el control emocional: respirar, darnos auto – instrucciones, parada de pensamiento.



Conducta verbal:

Expresar el deseo con claridad (INFORMACIÓN).

Repetir el deseo tantas veces como haga falta (PERSISTENCIA).

Emitir frases de comprensión de la conducta del otro, aunque no se esté de acuerdo (respeto de los derechos de los demás, EMPATÍA).

No discutir, no contraatacar.

No poner excusas.

Llegar a un acuerdo.



EJEMPLO:

Cuando (............) yo me siento (.............). Entiendo que para ti (............); no obstante, me gustaría (...........).



¿Qué se te ocurre que podemos hacer?



Conducta no verbal:

Mirada directa (contacto visual).

Tono de voz y volumen adecuado a la situación y al mensaje pero en general no crispado, sin ansiedad, firme y audible.

Expresión del rostro en consonancia con el mensaje. Evitar expresión crispada.

Distancia en función de la situación.

Gestos: no demasiados. Adecuados al mensaje y a la situación.



En definitiva, todos debemos entrenarnos en ser asertivo que es algo que se aprende, que se entrena y que nos mejora la vida en muchos aspectos.

