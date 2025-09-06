Un pediatra explica por qué acuesta a sus hijos tan temprano y provoca un gran debate sobre el descanso en redes

Este pediatra generó polémica en las redes sociales cuando desveló la hora a la que manda a sus hijos a dormir. Explica las razones de su elección.

La vuelta al colegio ya está aquí y, para que tu hijo se concentre durante todo el día, debe dormir lo suficiente. Pero el sueño infantil es uno de esos temas que siempre despiertan controversias y desacuerdos. Todo el mundo cree haber encontrado el secreto de la educación exitosa. Cada cuestión puede convertirse en una batalla, ya sea dentro de la pareja o incluso con completos desconocidos. Este pediatra estadounidense no diría lo contrario.



El doctor Rossome, con alrededor de 40.000 seguidores en Instagram, hizo reaccionar a miles de personas en redes sociales. ¿Por qué? Porque reveló la hora a la que acuesta a sus hijos. Al compartir en un video sus consejos para mejorar el sueño infantil, se vio en medio de una gran controversia. Ante tantas reacciones negativas, decidió justificar sus elecciones.

Una hora de acostarse que divide opiniones

“Como pediatra, acuesto a mis hijos muy, muy temprano y mucha gente piensa que es algo discutible. En general, tratamos de que todos nuestros hijos, de entre 7 y 15 años, empiecen a acostarse o prepararse para dormir alrededor de las 19:30”, explicó. Una decisión que no dejó indiferente a nadie, por lo que el Dr. Rossome se justificó: “Esto nos permite, en la mayoría de los casos, dormir a los más pequeños hacia las 19:30 y preparar a los mayores para dormir alrededor de las 20:30”.

Los argumentos del experto para tomar esa decisión

“Mis hijos están inscritos en muchas actividades deportivas y extraescolares", empezó explicando el Dr. Rossome. Por eso, justifica hace hincapié en que en las noches que no hay deporte, es aún más importante respetar estos horarios estrictos, para que los días en los que se puede ser un poco más flexible por el deporte u otras razones, los niños puedan irse a la cama un poco más tarde sin que perjudique a su descanso.



Según el Dr. Rossome, se ve puede ver que, principalmente en alumnos de últimos cursos de primaria y de secundaria, que empiezan a irse a la cama sobre las 20 o 21 horas, es muy complicado que consigan las 9, 10, 11 e incluso 12 horas de sueño que muchos de ellos necesitan de acuerdo a su rendimiento y la energía que pueden gastar en un día.