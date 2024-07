Una experta en comunicación familiar explica las claves para no perder la paciencia con tus hijos en verano

Las vacaciones son una etapa complicada para padres e hijos, aprende a no perder los papeles

Paciencia ante todo

Muchos padres se sienten culpables después de tener una reacción desproporcionada ante el comportamiento de sus hijos. Tras tratar de corregirles de diferentes maneras vemos que no cambian su actitud y esto provoca que perdamos la paciencia y nos enfademos mucho con ellos.

Para tratar de ayudarnos a evitar estas situaciones desagradables, la especialista en comunicación familiar, coach y creadora de la metodología My Family Lab (@myfamilylab), Helena Ruiz Pino nos da algunas claves.

Los consejos de la experta

Practicar el autocuidado

Descansar correctamente, tomar una alimentación equilibrada y dedicarte tiempo a ti misma y a actividades que te gustan es importante para tu bienestar emocional. Cuando nos sentimos bien es más fácil ser un buen modelo para nuestros hijos y tenemos mayor capacidad de ser pacientes.

Habla contigo misma

Cometer errores es normal, y no hay que autocastigarse por ello. Aprende del error, pide perdón a tu hijo y seguid adelante. Tras reparar el daño los dos estaréis mejor y practicar la auto compasión os ayudará a mejorar la auto confianza y la paciencia.

No lo tomes como algo personal

Los hijos no se comportan mal para retarnos, si no porque hay otra necesidad física o emocional que está insatisfecha. Trata de buscar la respuesta al mal comportamiento en preguntas como ¿Está cansado? ¿Tiene hambre? ¿Necesita moverse? ¿Está buscando atención? ¿Se siente ignorado?

Expectativas según su edad

Ten en cuenta la edad y desarrollo de tu hijo cuando las cosas no salen como esperabas. No puedes esperar que un niño pequeño cumpla todas tus expectativas si estas no son realistas. Conocer sus límites te ayudará a ser más paciente. Céntrate solo en tu hijo y no le compares con otros chicos de su clase o de vuestro entorno ya que cada niño puede tener un grado de desarrollo diferente.

Entender su cerebro

En los niños, la zona del cerebro encargada de la autorregulación emocional está todavía en desarrollo, por lo que entender que no está capacitado para regularse te ayudará mantener la calma en determinadas situaciones.

Un mantra en tu vida

La experta aconseja pensar en: “el adulto soy yo, mi hijo TODAVÍA no tiene ni las habilidades ni la madurez para autorregularse emocionalmente” siempre que podamos. Si aprendemos a relativizar sus malos comportamientos evitaremos actuar de manera desproporcionada ante una situación negativa. Otra posibilidad es pensar en cómo ha mejorado respecto a sus comportamientos hace un año y así ver que se está produciendo una evolución.

Recursos para calmarte

Como padres debemos de tener una serie de recursos que nos sirvan para calmarnos. Piensa si respirar profundamente, escuchar música o hacer ejercicio te ayuda a disminuir la tensión y piensa en hacerlos cuando veas que estás llegando a tu límite. Explicarles a tus hijos lo que estás haciendo también les ayudará a buscar sus propias técnicas y a la larga les servirá para autocalmarse.

Respira

Uno de los ejercicios que mejor funcionan para la regulación es la respiración 4-7-8. Inhala contando hasta 4, mantén la respiración contando hasta 7, y exhala contando hasta 8. Realizar esta actividad unas cuantas veces te ayudará a relajarte rápidamente y mantener la calma en situaciones límite.

El código secreto

Según la experta prueba a "crear una señal con tu hijo que le indique que necesitas un momento para calmarte. Puede ser una palabra clave o un gesto que ambos entendáis, permitiendo tomar un respiro antes de que la situación escale”. Además de darte un momento antes de reaccionar de manera inadecuada, tu hijo se dará cuenta que hay algo de lo que ha hecho que es inapropiado y a la larga él solo se parará a pensar si es adecuado o no.

Empatía

Trata de entender que las prioridades de un niño y las de un adulto son diferentes. Ponerte en sus zapatos y comprender por qué actúa así te ayudará a cambiar el enfoque.