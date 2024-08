Verano y posparto: Consejos para una recuperación saludable de la madre y el bebé

Dar a luz en verano puede ser todo un reto para una mamá primeriza, toma nota de nuestros tips

Las mamás que reciben a sus pequeños en época estival se enfrentan en primer lugar al reto de las altas temperaturas. Los planes playeros pueden no resultar los más adecuados para un bebé y podemos dudar de cómo amoldar nuestros planes para que el nuevo miembro de la familia no pase mucho calor o se deshidrate. Si hay otros hermanos que están de vacaciones, tendremos también el problema del cambio de rutinas para el hermano mayor, al que hay que entretener durante las largas jornadas. No hay que olvidar a la nueva mamá tampoco; ella también necesita cuidarse y descansar. Veamos cómo hacer frente a todas estas incógnitas.

El post parto en verano

Uno de los mejores consejos es tratar de adelantarse a todos los imprevistos. Cuando sabemos que el bebé nacerá en meses calurosos ya podemos prever que tener al recién nacido en brazos será más incómodo, por lo que para minimizar las molestias es recomendable que ambos padres se encarguen desde el principio de satisfacer sus necesidades para que también mamá tenga tiempo para descansar y relajarse.

Con una ola de calor en el exterior, probablemente pasemos más tiempo del que nos gustaría dentro de casa y los paseos con el bebé sean mucho menores de lo que podrían ser en otras épocas del año. En este sentido la mamá puede experimentar sensación de agobio si pasa mucho tiempo encerrada y es importante darle un tiempo para que pasee sola o con el bebé (si así lo desea y el tiempo lo permite), a última hora del día.

El calor y el recién nacido

Cuando estén dentro de casa no hay que dudar en poner el aire acondicionado para mantener una temperatura de alrededor de 22 grados. EL aire no hace daño al recién nacido y un ambiente fresco le ayudará a dormir mejor. Durante los momentos de más calor se recomienda siempre cerrar persianas, pero al amanecer o anochecer se debe ventilar la casa.

Ya que el bebé no sale mucho y el calor es sofocante, no hay que estresarse con comprar mucha ropa para los primeros meses. Tener al niño en pañal es perfectamente posible y preferible. Otro aspecto serán los baños. Se puede bañar al bebé varias veces al día para refrescarle si creemos que eso le ayuda, y por supuesto, la mamá debería tener la libertad de ducharse tanto como desee, ya que si opta por dar el pecho puede provocar sofocos, sin hablar de la acumulación de leche, que puede ser muy dolorosa y se puede aligerar con una buena ducha. Las personas alrededor de mamá deben ayudarla a estar bien hidratada y llevar una alimentación sana con alimentos frescos.

Si la familia ha pensado pasar unos días en la playa o piscina, hay que tener en cuenta que el bebé no deberá sumergirse en el agua y al no poder llevar protección solar, habrá que cuidar que no le de el sol.