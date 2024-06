Viaja sin estrés: 7 soluciones ingeniosas para unas vacaciones perfectas con tu bebé este verano

Estas vacaciones apunta todo lo que necesitas para tus viajes de verano con los más pequeños

Viajar en verano con bebés es todo un reto porque necesitan un montón de artículos en su día a día, carrito, silla de coche, bañera, trona, cuna, portabebé... y todo ligero, portátil y sin descuidar la seguridad. Hoy te mostramos 7 de los mejores productos del mercado que no puedes dejar escapar a la hora de preparar la maleta.

Bañera Flexi Bath de Stokke

Para bañar a tu pequeño, las duchas y bañeras de los hoteles no es lo más práctico ni seguro, por lo que esta bañera puede ser la solución. Es muy sencilla de instalar, con patas son antideslizantes y cuenta con bloqueo de doble acción. Es apta para bebés de hasta 10 kg y su precio es de 148€.

Trona de viaje Chicco

La Chicco Pocket Snack Alzador de silla es apta de 6 mese a 15 kg. Se pliega ocupando muy poco espacio, es super ligera (2kg) y se adapta a tres diferentes alturas. Confieso que es de las mejores compras que he hecho, es super resistente, ya ha pasado por tres niños y sigue como nueva. De hecho no solo sirve como trona de viaje, puedes dejar una en casa de los abuelos y tenerla allí siempre porque es tan compacta que no ocupa nada. Se vende a 54,90€.

La silla de paseo Yoyo de Babyzen

Cuesta 469€ y es ideal desde el nacimiento y hastas los 22 kg. Tiene un diseño ultracompacto y se pliega de manera sencilla en tan solo un segundo. Además, se puede llevar como equipaje de mano en cabina, por lo que no tendrás que facturarla y tu pequeño podrá ir sentado justo hasta el momento de entrar en el avión. Aunque pueda parecer poco robusta os aseguro que la mía ya ha pasado por unas cuantas aventuras y sigue como el primer día.

Mochila cambiador de Done by Deer

Esta mochila es todo lo que necesitas para llevar los básicos de tu bebé. Tiene capacidad de 20 litros y está confeccionada en poliestesr repelente al agua y waterproof ya que su cremallera evitará que el agua acceda al interior empapando todo. Además, dispone de 7 bolsillos interiores para que mantengas todo organizado e incluye un práctico cambiador. Tiene un precio de 99,95€ y está disponible en seis colores.

Sombrilla de paseo

Para los viajes este verano es necesario que los pequeños permanezcan bien protegidos del sol, por lo que es el accesorio perfecto (elige una compatible con tu carrito). Este modelo en particular es de la marca Bugaboo y cuenta con un índice de protección solar UPF 50+ y 70 cm de diámetro para cubrir bien a los pequeños. Cuesta 49,95€.

Maleta Trunki

Estas maletas son ideales para los no tan pequeños. Son super divertidas y les permiten ir sentados en los largos pasillos de los aeropuertos, eso sí, el padre o la madre tiene que tirar de ellos. También se pueden llevar en cabina, por lo que pueden meter todos sus juegos y unos cambios de ropa por si hay manchas inesperadas. Son de plástico de alta resistencia y con capacidad de 18l. Las hay en varios colores para que elijas la que mejor se adapta a sus deseos, y a 60€. Os aseguro que merecen la pena solo por ver lo felices que van montados en ellas.

La cuna de viaje Bugaboo Stardust

Un básico de cualquier viajero con bebés es la cuna. Este modelo se despliega en 1 segundo, y se pliega en 3, sin necesidad de sacar el colchón, por lo que es muy práctica para viajar y transportar sin limitar la comodidad de tu pequeño aventurero. Tiene un precio de 259€.