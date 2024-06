Cowgirl: todo sobre el corte de pelo en tendencia que arrasa entre las mujeres de 50

Conoce todo sobre el corte fresco y con movimiento perfecto para disimular las arrugas

El corte de pelo "Cowgirl" es una tendencia inspirada en la estética del lejano oeste y los medios rurales donde las mujeres se cara caracterizan por su fuerza e independencia.

El oeste se pone de moda

Su origen está allá en los años 70, cuando la libertad de expresión y la rebeldía invitaron a las jóvenes a experimentar con su imagen. Para realizar este corte se trabaja principalmente con navaja o tijeras de entresacar, ya que se desea obtener un resultado irregular y salvaje; hay que cortar muchas capas de diferentes longitudes para que quede con efecto despeinado y juvenil. Vas a conseguir verte perfecta y con muy bajo mantenimiento y apariencia natural.

El término “corte Cowgirl" fue acuñado por el experto Luke Hersheson, que lo describe como “perfecto para perezosas”: “El corte cowgirl es áspero y no requiere peinado. Deliberadamente imperfecto pero bonito, de ahí su nombre”. Celebrities como Victoria Beckham, Sienna Miller o Keira Knightley no han dudado en probarlo.

Perfecto también para disimular las líneas de expresión

Normalmente este corte incluye un long bob, que roza los hombros, pero siempre con toque desenfadado, y un flequillo largo no recto, preferiblemente mechones frontales largos y no cortados de manera uniforme. Como ves nos queda un look perfectamente imperfecto ideal para un peinado práctico y con estilo.

Este corte queda muy bien en diferentes tipos de rostros, aunque es especialmente favorecedor en aquellas caras con rasgos marcados, como los rostros cuadrados u ovalados. Al llevar muchas capas texturizadas ayuda a suavizar los ángulos y crea un equilibrio armonioso. En rostros redondos también es buena opción, porque al añadir capas en la parte superior con la ayuda del flequillo, consigue estrechar visualmente esta zona de los lados.