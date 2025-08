El mejor corte de pelo corto para cara redonda, cuadrada o alargada: esto es lo que debes saber antes de cambiar de look

Si estás pensando en pasarte al pelo corto este año, es importante que elijas un corte de pelo que destaque tus rasgos y se adapte a tu tipo de cara, ya sea redonda, cuadrada, alargada u ovalada. Te contamos cómo conseguirlo con la ayuda de los expertos. ¡Toma nota!

Muchos cortes de pelo corto a los que estamos acostumbradas no pasan de moda, y este año parece que regresan con más fuerza. Son perfectos, sea cual sea la edad que tengas, sobre todo después de los 50 o 60, ya que ayudan a darle un aspecto fresco y juvenil al rostro.



Además, muchos de estos cortes son de fácil mantenimiento. Ya sea un corte pixie con volumen, desfilado o con flequillo, las posibilidades son infinitas. Pero antes de atreverte con un cambio de look, piensa en la forma de tu cara: es el secreto para luego no arrepentirte.

¿Qué corte corto favorece más a un rostro redondo?

Para resaltar y refinar un rostro redondo, lo ideal es ofrecer verticalidad al corte, esto implica crear la ilusión de un óvalo más definido. Los cortes tipo pixie con volumen en la parte superior o los asimétricos con mechones que caen sobre el rostro son perfectos para alargar y equilibrar las proporciones. Te recomendamos apostar por un flequillo lateral largo que cubra parte de la frente y una mejilla. Esto podría ayudarte a perfilar la cara.

¿Qué corte corto suaviza un rostro cuadrado?

En lugar de ocultar tus rasgos fuertes, aprende a presumir de ellos con orgullo. El secreto está en escoger cortes con capas y texturas suaves que aporten movimiento. Los cortes 'a lo garçon' pueden acabar endureciendo aún más las facciones, así que mejor elige un corte pixie con volumen, un corte bob o un peinado ligeramente despeinado.

¿Qué corte corto favorece más a un rostro alargado?

Si tu rostro es largo, evita los extremos. Opta por un corte con flequillo (recto o lateral) que visualmente acorte el rostro. El "corte en forma de bowl" también puede ayudarte a aportar volumen a los lados y dar sensación de una cara más ancha y proporcionada.