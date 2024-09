Los 3 cortes bob más favorecedores para lucir canas a partir de los 60, según las expertas

Muchas personas creen que un corte corto es la única opción a partir de cierta edad, pero los cortes bob, con su versatilidad y longitud media, son perfectos para mantener un aspecto moderno y juvenil. Además, aportan estructura al rostro y suavizan los contornos, que tienden a perder firmeza con el tiempo. Hoy te contamos los 3 cortes bob que te ayudarán a lucir canas a partir de los 60, ¿los vemos?

Pasar por la peluquería puede ser un gran momento de transformación, y aún más a partir de los 60, cuando nuestro cabello cambia en textura y apariencia. Con el paso de los años, no solo perdemos color en el cabello, sino que también puede volverse más áspero, quebradizo o propenso al encrespamiento. Por eso, elegir el corte adecuado es clave para realzar las canas y adaptarse a esta nueva etapa.

1. Bob ondulado con raya lateral: el toque moderno para tus canas

Este corte, que deja el cabello justo a la altura de los hombros, es ideal para estilizar el óvalo facial a partir de los 60. Los mechones caen suavemente a los lados, ayudando a suavizar los rasgos y dándole al cabello un aspecto más dinámico y juvenil.



Ghanima Abdullah, experta en cabello de The Right Hairstyles, recomienda combinar este estilo con una mecha lateral larga que se acomode a un lado del rostro, creando un look fresco y elegante. Además, si añades un ligero ondulado a las puntas, obtendrás un efecto voluminoso y moderno, que resta años y aporta movimiento a la melena.

2. Bob largo con flequillo cortina: suaviza la expresión del rostro

El bob largo, que roza los hombros, es otro gran aliado para rejuvenecer a partir de los 60. Según Ghanima Abdullah, se puede complementar con un flequillo estilo cortina, que aporta un aire juvenil y enmarca el rostro de manera delicada.



Este tipo de flequillo ligero es ideal para disimular las arrugas en la frente y para desviar la atención de los signos de la edad en la parte superior del rostro. Además, añade un toque de movimiento natural, que rejuvenece sin necesidad de cortes radicales.

3. Bob invertido: un estilo que realza la postura y el cuello

Para Nathalie Dessert, estilista de Blissim, el bob invertido es el corte ideal para destacar el cuello y la postura, aportando un efecto visual que estiliza el conjunto del rostro. La línea ligeramente inclinada hacia el frente ayuda a suavizar la expresión y a modernizar el look de quienes llevan el cabello entrecano.



El secreto de este corte es mantener un equilibrio entre los mechones más cortos en la nuca y los más largos en la parte delantera, creando un estilo fácil de mantener y muy favorecedor.