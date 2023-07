Peinados y trenzas: Inspiración para lucir fresca y a la moda en verano

Hay peinados que son muy característicos de estas fechas, y que nos ayudan a sobrellevar mejor las altas temperaturas. ¿Quieres algunas ideas para inspirarte?

El look veraniego no se expresa únicamente a través de la ropa o el calzado. Hay peinados que son muy característicos de estas fechas, y que nos ayudan a sobrellevar mejor las altas temperaturas a la vez que lucimos una imagen más juvenil. ¿Quieres algunas ideas para inspirarte? Entonces presta atención a lo que te vamos a contar.



El modo en que llevas el pelo tiene una gran influencia sobre tus rasgos faciales, así que antes de nada piensa que aunque un tipo de peinado te encante, no siempre tiene por qué favorecerte. Lo que sí es muy posible es que entre la gran variedad de estilos veraniegos que existen, encuentres uno que encaje a la perfección con tus preferencias y que cumpla con tus expectativas.

Trenzas para un look más juvenil

Lo primero que tienes que plantearte es qué tipo de imagen quieres proyectar. Si tu intención es parecer algunos años más joven las trenzas son una apuesta segura. Da igual si tienes 40, 30 o 20. Los peinados a base de trenzas te aportan un look mucho más juvenil que tiene su gracia. Si a eso le sumas que no son muy trabajosos de mantener y que te estarás fresquita, es una opción a considerar seriamente.



En el universo de las trenzas hay todo un mundo de posibilidades, desde las trenzas africanas, que te dan un look exótico y sexy a las trenzas laterales que te harán parecer más aniñada. En este caso nuestra recomendación es un punto intermedio: las trenzas de boxeador, que aun ofreciendo una imagen juvenil, tienen un punto de fuerza importante.

Coletas y recogidos, elegancia y comodidad

Pero si lo tuyo es un estilo más despreocupado o más “classy”, probablemente una coleta o un recogido son mejores opciones. La coleta tiene el encanto de lo casual, aunque también puedes darle un toque más elaborado. Y los recogidos son toda una declaración de intenciones que aboga por un estilo más formal pero en el que no tienes que renunciar a la comodidad. En este caso nuestra recomendación va más por un estilo sencillo como éste, porque es práctico a la par que elegante.

En cualquier caso, lo importante es que el peinado que elijas se ajuste a tu forma de ser y refleje cómo te sientes. La comodidad y lo favorecedor que te resulte son factores importantes, pero al final no puedes renunciar a ser tú misma por seguir una tendencia. Así que nuestro consejo es bien simple: sigue lo que está de moda, y elige aquello que te guste pero solo si encaja contigo. No tengas miedo de ir contracorriente. Eso demuestra personalidad, y pocas cosas hay más atractivas que eso en una mujer.