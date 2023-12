¿Tu pelo está perdiendo su fuerza? Estas vitaminas te ayudarán

El pelo frágil y quebradizo puede estar muy relacionado con la carencia de determinadas vitaminas y minerales. Esto es lo que necesitas para que vuelva a lucir fuerte y sano.

La salud del pelo no solo depende de que prestes atención a su cuidado. La genética tiene una gran importancia a la hora de definir si un pelo es más fuerte o más débil. Sin embargo en este aspecto no hay nada que pueda hacerse. Pero en lo que si se puede actuar para lograr que el pelo luzca mejor y tenga una mejor condición general es cuidar otros factores que también influyen, como el estrés o la nutrición.



Una de las causas por las que el pelo se debilita y se cae es la falta de vitaminas y de minerales que son necesarios para que se mantenga sano. Conocer cuales son y en qué alimentos podemos encontrarlos puede marcar una gran diferencia. Así que te lo contamos para que puedas recuperar el vigor de tu cabello si estás empezando a notar que ya no tiene la fuerza de antes.

Vitamina A

Se trata de una vitamina necesaria para el crecimiento del cabello, pero que en exceso puede resultar contraproducente. Por lo tanto es importante saber qué alimentos la contienen pero no excederse en su consumo. Incluye en tu dieta col rizada, espinacas, brócoli, zanahorias, calabazas y batatas de manera ocasional para obtener la que necesitas.

Vitamina B

Las vitaminas B7 y B12 juegan un papel fundamental en el crecimiento del pelo. La B7, también conocida como Biotina, es responsable de la creación de queratina y crea los glóbulos rojos con los que el cabello recibe el oxígeno que necesita. Algunas fuentes de vitamina B son leche, huevos, plátanos, salmón, batatas. cereales integrales, carne, pescado, huevos, frutos secos y aguacates.

Vitamina C

La vitamina C es básica para fortalecer nuestra inmunidad, pero además tiene propiedades antioxidantes y mejora la circulación sanguínea, por lo que contribuye a que el cuero cabelludo reciba los nutrientes necesarios y se consiga la adecuada estimulación de los folículos. Los cítricos en general y el tomate son alimentos ricos en vitamina C que no deben faltar en tu dieta.

Vitamina D

La vitamina D es básica para la creación de queratina, por lo que si no tienes suficiente aporte de ésta, es probable que el crecimiento de tu cabello se vea afectado. Para asegurarte de que esto no ocurre necesitas incluir en tu dieta fuentes de vitamina D como el salmón, el atún, la caballa, y en general cualquier pescado graso.

Hierro

Además de las vitaminas, algunos minerales también juegan un papel esencial. La falta de hierro se ha vinculado con la caída de cabello en mujeres, por lo que asegurarse de que consumes la cantidad adecuada de este mineral evitará el problema. Puedes lograrlo comiendo, además de las famosas lentejas, otros alimentos como carnes rojas, almejas o espinacas.

Zinc

Aunque no se necesitan grandes cantidades de zinc, sí se requiere cumplir unos mínimos, puesto que la carencia de este mineral puede favorecer la caída. La inclusión de carne, nueces o frijoles en tu alimentación será suficiente para obtener el aporte necesario.