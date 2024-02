Ventajas e inconvenientes de teñirse con barros

Los tintes naturales a base de barros son tendencia en las peluquerías. Descubre los pros y contras de sumarte a esta moda.

¿Qué son los barros para el cabello?

Los barros son unos tintes naturales que permiten dar color al cabello. La principal característica, es que son completamente naturales, por lo que no contienen amoniacos o químicos. Son una excelente alternativa al tinte tradicional, porque colorean el pelo al mismo tiempo que aportan hidratación, lo que te permite tener tu pelo cuidado y con un color más bonito y natural.



Y te preguntarás, ¿de dónde sale el color? El tinte natural de los barros procede de flores y plantas, de los propios pigmentos de la naturaleza. Suelen estar compuestos de arcillas, minerales, neem, tomillo, abeul, té e índigo, entre otros, que se mezlan con agua caliente y permite conseguir un tono de cabello precioso. Es como una evolución de la henna para el pelo.

Ventajas de los barros

Entre las principales ventajas de los barros destacamos:

Fortalecen y aportan grosor al cabello, es perfecto para las personas con el cabello muy fino que buscan restaurarlo y darle volumen.

El cabello queda más hidratado, brillante y saludable.

No produce alergia ni reacciones.

No pica durante su aplicación.

Dura más que el tinte convencional.

No crea un contraste de raíz tan fuerte como en el tinte convencional.

Es apto para embarazadas y mujeres en periodo de lactancia.

Menos visitas a la peluquería (más ahorro).

Inconvenientes de los barros

Los barros también pueden prsentar algún inconveniente, dependiendo de lo que estés buscando para tu cabello:

No tapa del todo las canas, solamente las disimula aportando un reflejo como si fuera una mecha.

Con los lavados va dejando restos, lo que puede manchar las toallas.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Es una magnífica solución para dar color sin maltratar el cabello

Los pros superan con creces a las contras. Es una fórmula cada vez más pedida en las peluquerías y son muchas las mujeres que ya lo están probando. Al fin y al cabo, si no tienes canas es ideal. Y si las tienes, no solo facilita la transición hasta teñirse menos, sino que las matiza y no crea el efecto contraste de raíz que causa el tinte. Es una pasada.



En cuanto a tema de precios, suele ser un poco más caro que el tinte convencional, pero también te ahorras varias visitas al año a la peluquería. Así que al final compensa, sobre todo porque te permite cambiar de look mientras cuidas el pelo. Es como un sueño hecho realidad.



Si te apetece probar, ya estás tardando en pedir barros en tu peluquería de confianza. Sin duda, todo parece indicar que ha venido para quedarse. ¡A mí me flipa!