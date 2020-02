¿Has decidido quedarte embarazada? 10 consejos para ser mamá

¿Cuántos trucos conoces para ayudar a tu cuerpo a ser madre? Te podemos dar unos consejos: cambiar la alimentación, hacer deporte o conocer cómo funciona tu ovulación son algunas de las claves para conseguir quedarte embarazada con éxito. ¡Aquí te descubrimos unas cuantas más!

Cuando decides que es hora de formar una familia no siempre todo es coser y cantar. Te pasas años poniendo los medios necesarios para no quedarte embarazada y cuando quieres que suceda... ¡parece imposible! Ten en cuenta que si has tomado la píldora o cualquier otro anticonceptivo hormonal, durante un tiempo prolongado deberás tener más paciencia ya que tu cuerpo tiene que recuperar su ciclo natural. Sin embargo, existen algunos hábitos de vida saludables que pueden aumentar las posibilidades de quedarte embarazada más rápido, así como ciertos trucos y recomendaciones que pueden ayudar a preparar a tu cuerpo para la concepción y el futuro embarazo. ¡Descubre más con nosotros!

1. Una dieta saludable

En general, siempre lo es, pero cuando decides que quieres ser mamá, es absolutamente fundamental que adoptes un estilo de vida saludable. Los hábitos alimenticios y el ejercicio regular constituyen una de las reglas de oro cuando pensamos en concebir de una manera rápida. Practicar ejercicio y una dieta equilibrada ayudará a tu cuerpo a estar en óptimas condiciones para albergar una nueva vida. Así que ya sabes:



- Revisa el frigorífico: apuesta siempre por una alimentación basada en vegetales, frutas, legumbres, frutos secos al natural, pescado... y evita los ultraprocesados.



- ¡Actívate! Saca la ropa deportiva del fondo del armario y ponte en marcha. Evitar el sedentarismo es clave para un estilo de vida saludable.



2. La importancia de las vitaminas y minerales

Existen vitaminas específicas que pueden ayudar a tu organismo a estar preparado para ser mamá. Entre las más importantes destacamos las siguientes:

Vitamina E

Cinc

Cobre

Vitamina B5 o ácido pantoténico

Potasio

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina D

Tiamina o vitamina B1

Piridoxina o vitamina B6

Riboflavina o vitamina B2

Niacina o vitamina B3

Cobalamina o vitamina B12



Además existen suplementos destinados especialmente a mujeres que intentan quedarse embarazadas para ayudarles a preparar su cuerpo y aportarles la cantidad suplementaria necesaria de ácido fólico para preparar los tejidos maternos. Te recomendamos Femibion Pronatal 1, que puede ayudar a la madre a preparar su cuerpo y tener niveles correctos de folatos¹ en la etapa previa a la concepción y en los primeros meses de embarazo. En concreto, está recomendado para mujeres a partir del momento en el que empiezan la búsqueda del embarazo hasta el final de la semana 12. Contiene ácido fólico, Metafolin®, que es una forma activa de folato "lista para usar", otras vitaminas y yodo. También tiene vitamina D, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y el proceso de división celular.



Además, hay que tener en cuenta que el cierre del tubo neural, que es el precursor del sistema nervioso central, se produce entre los días 22 y 28² , un momento en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas. Por lo tanto, es muy conveniente tener niveles adecuados de folatos desde el momento en el que se planea la concepción para ayudar a prevenir problemas del tubo neural.



También es importante tener en cuenta que 1 de cada 2 mujeres no metabolizan³ correctamente el ácido fólico. El 50% de las mujeres presentan una alteración en una enzima que hace que esta pueda perder parte de su actividad y por tanto no se pueda metabolizar de forma óptima el ácido fólico. Femibion cuenta con la ventaja de tener Metafolin®, una "forma activa" de folato que no necesita ser transformado y puede utilizarse directamente por el cuerpo de la futura madre. Femibion® acompaña a las madres en este momento tan importante con nutrientes seleccionados para todas las etapas del embarazo.

3. El peso ideal

El peso es uno de los factores que más influyen a la hora de concebir. Ten en cuenta que el sobrepeso repercute de forma negativa en la fertilidad. Lo ideal es que tu índice de masa corporal (IMC) esté situado entre 20-25. Tanto si estás por encima de tu peso ideal, como si es inferior a la media, las posibilidades de quedarte embarazada más o menos rápido pueden variar.



Además de frenar la fertilidad, el sobrepeso tiene consecuencias negativas para la salud. Este factor es uno de los responsables de:

la diabetes,

la hipercolesterolemia

la hipertensión.

Durante el embarazo, estas enfermedades no solo te afectan a ti, sino que también pueden afectar al feto. Si crees que tu peso está rozando el límite de lo desaconsejado, pide a tu médico de cabecera que te haga una revisión. Quizá debas ganar o perder algo de peso para incrementar tus posibilidades de embarazo. Aquí tienes unos cuantos alimentos que están recomendados para favorecer la fertilidad.

4. Detox: limpia tu organismo de toxinas

Limpiar tu organismo de toxinas e impurezas es otro de los trucos infalibles para conseguir que tu test de embarazo sea positivo y alcanzar tu objetivo de convertirte en madre. Si te tomas en serio lo de quedarte embarazada hay ciertas cuestiones que no puedes pasar por alto bajo ningún concepto. Todo el mundo sabe que el alcohol y el tabaco no son los mejores aliados. Así que corta por lo sano con esos vicios si quieres aumentar tus posibilidades de quedarte embarazada de forma rápida.

Dejar de fumar

Dejar de beber alcohol

Evitar la cafeína

Evitar las bebidas estimulantes

Recuerda que el alcohol también afecta a la calidad del esperma por lo tanto la ecuación es simple: cuanto menos bebáis los dos, más aumentarán las posibilidades de embarazo.

5. Practicar sexo de forma regular

¿Cómo quedarse embarazada rápido? Practicar sexo regularmente es sano, divertido y ¡fundamental! Se recomienda practicar sexo entre dos y tres veces por semana para aumentar las posibilidades de tener un bebé.



Existen muchos tipos de calendarios de ovulación. Tu pareja y tú podéis trazar un planning de concepción a la vez que disfrutáis juntos. Un consejo es que tengáis cuidado de no caer en el "estrés" de "¡estoy ovulando, hay que hacerlo ya!". Y recuerda que la calidad del esperma mejora si se deja un margen de 48 horas entre cada eyaculación. Te recomendamos el test de ovulación de Clearblue que indica el periodo de mayor fertilidad. Este pack incluye 20 pruebas de ovulación.

6. Las posturas más recomendadas

Hay algunas posturas mejores que otras. En este caso no nos referimos a gustos sino a qué posturas favorecen una mejor penetración del esperma. Cuando éste se aventura en su carrera hacia el óvulo existen formas de darle un pequeño empujón y una de ellas es la postura. Aquí te dejamos una lista con las mejores posturas para concebir. Utiliza lubricantes específicos para aumentar la fertilidad en tus relaciones sexuales, contienen iones de calcio y magnesio que favorecen la supervivencia de los espermatozoides durante más tiempo. Te recomendamos el lubricante de Conceive Plus.

7. Conocer tu ciclo de ovulación

La mayoría de los expertos coinciden en que el mejor momento del ciclo para concebir son los dos primeros días de la ovulación. Es el periodo en el que el óvulo está listo para ser fecundado. Por regla general, la ovulación suele producirse a las dos semanas (14 días) del primer día de menstruación.



La vida de un espermatozoide es de aproximadamente siete días pero la de un óvulo es mucho más corta, situándose entre las 12 y las 24 horas a partir del primer día de ovulación. Por esta razón, es más recomendable intentarlo en tus días fértiles. Pero... ¡ojo!, esto no quiere decir que no puedas intentar quedarte embarazada en otros momentos del ciclo. Consulta un test de ovulación para saber exactamente cuál es el mejor momento para concebir.

8. Consulta a tu médico

Si llevas mucho tiempo intentando quedarte embarazada sin éxito, quizá haya llegado el momento de visitar al especialista. Tanto tú como tu pareja podéis haceros un chequeo general para comprobar cuál es vuestro estado de salud. Asimismo, existen diversas pruebas que indican si existe alguna anomalía precisa que esté imposibilitando la concepción.



Si por el contrario acabas de empezar a intentarlo no estará de más que tú y tu chico paséis por la consulta de vuestro médico de cabecera y os hagáis un control general, revisar vuestros historiales clínicos, etc. Además de controlar vuestra salud general, también podréis pedirle algunos consejos que os faciliten la labor: estilo de vida, alimentación...

9. La salud de tu pareja también cuenta

Cuando se trata de quedarse embarazada, tu estado de salud es tan importante como el de tu pareja. En el caso de que tu chico no se tome muy en serio su cuerpo intenta convencerle de que se ponga en forma. De esta manera, además de tonificar su cuerpo, fortalecerá su esperma.



Tal y como explicábamos anteriormente, la base de una salud óptima es:

Seguir una dieta saludable (echa un vistazo al libro "Mi dieta ya no cojea"),

Tener un peso adecuado

Practicar ejercicio de forma regular.

Pues bien, él tiene que seguir estas mismas pautas porque al fin y al cabo tener un hijo es cosa de dos, ¿no? El estrés influye de manera negativa en la calidad del esperma, algo que deberá tener en cuenta. De igual manera lo hace el sobrepeso, así que si tiene que perder algún kilito. Intenta que no se lo tome a mal. Podéis compartir alguna actividad como salir a correr juntos, jugar al tenis... ¡Todo vale!



Aquí te dejamos 50 canciones que os motivarán a la hora de practicar deporte:

10. ¡Relájate!

Los conceptos "tener un bebé rápido" y "estrés" están estrechamente relacionados. Sin embargo, no son compatibles en absoluto. Piensa que tener un bebé es lo más natural del mundo, pero no se consigue de la noche a la mañana. Como todas las cosas complejas de la vida quedarse embarazada lleva un proceso previo. Si padeces estrés, piensa en practicar ejercicios como el yoga o la meditación. Incluso podrías aprovechar la hora del baño para relajarte. (Aprende más sobre el Mindfulness con "Mindfulness. Guía práctica").



Cuando quieres concebir y llevas tiempo centrada en tu ciclo de ovulación, es bastante probable que lo último que quieras escuchar sea que otras chicas de tu alrededor lo han conseguido. Es entonces cuando te haces la inevitable pregunta de: "¿cuándo me toca a mí?" Tranquila, es normal que veas más mujeres embarazas que de costumbre puesto que es en lo que piensas la mayor parte del día.

Si realmente estás muy preocupada por el tiempo que llevas sin éxito intentando tener un bebé, lo mejor es que vayas directamente a tu médico de cabecera y le pidas cita con un especialista en fertilidad.



¡Mucha suerte!

