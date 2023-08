Se establece que desde el punto de vista de la nutrición y la salud, dar de mamar en medida de lo posible es la mejor opción para el bebé.

La Organización Mundial de la Salud señala que la leche materna proporciona los nutrientes y energía necesaria en los primeros meses de vida del bebé, y continúa cubriendo la mitad de la nutrición en los siguientes seis meses. Sin embargo existen muchos mitos que pueden disuadir a una madre de alimentar a su hijo de esta manera, además de razones económicas, médicas o personales. Dos expertas nos explican los mitos más comunes detallando el porqué no son verdaderos.

Mito 1: El dar de mamar lastima los pezones y produce dolor



Las molestias iniciales son normales y los pezones pueden doler hasta acostumbrarse, sin embargo esto es normal especialmente en las madres primerizas, tengamos en cuenta que la lactancia no debería causar un dolor severo, de lo contrario hay que consultar al médico.



Mito 2: Si no se amamanta desde el principio, ya no se puede



El mayor beneficio de amamantar inmediatamente es la nutrición, además de ayudar a la contracción del útero puede prevenir el sangrado del útero postnatal. Después del nacimiento, el cuerpo produce calostro, una sustancia que comienza el proceso de la lactancia.



Mito 3: Los medicamentos están prohibidos durante la lactancia



Es una de las preguntas que las madres siempre hacen, y la respuesta es que los fármacos llegan al bebé en bajos niveles. Una madre sana es lo que el recién nacido necesita ante todo, y son muy pocas las drogas que no se deben consumir. Sin embargo hay que tener cuidado con los remedios de venta libre puesto que podrían reducir el suministro de leche.



Mito 4: Se debe evitar el picante y condimento en las comidas antes de amamantar



Aunque la composición de la leche es afectada por la dieta, no hay alimentos médicamente incorrectos a consumir por la madre durante la lactancia.



Mito 5: La leche de fórmula se debe evitar si quieres amamantar



El cuerpo está adaptado para producir leche suficiente para el bebé, por lo que no importa la cantidad demandada por el recién nacido, el cuerpo siempre producirá la cantidad necesaria. Si la madre comienza a darle fórmula, esta cadena de producción se rompe puesto que el cuerpo ya no recibe señales de que el bebé necesita más. No obstante si tienes un mal día sin poder amamantar a tu hijo y tu pareja lo alimenta con fórmula para que tu descanses, no es razón suficiente para que no puedas seguir amamantando después.



Mito 6: Amamantar al estar enferma es malo



En la mayoría de las ocasiones que la madre está enferma es seguro continuar amamantando, puesto que se siguen produciendo anticuerpos para proteger al bebé. Las únicas instancias donde no se debe de amamantar es el tener hepatitis o VIH.



Mito 7: Dar de mamar por más de un año provoca dificultad para destetar al niño



No hay un tiempo recomendado para dejar de amamantar. La OMS recomienda hacerlo por 6 meses y después agregar nutrición suplementaria sin dejar de dar el pecho.