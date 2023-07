Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya se encuentran de luna de miel en Sudáfrica y ha revelado su interés en buscar métodos naturales para favorecer su fertilidad.

A sus 41 años, es consciente de que pueden existir desafíos para concebir, por lo que ha optado por la Naprotecnología, una alternativa que se alinea con sus valores y promueve la fertilidad natural del cuerpo. A continuación te explicaremos en qué consiste la Naprotecnología.

¿Qué es la Naprotecnología?

La Naprotecnología es un enfoque médico natural y respetuoso con la fertilidad del cuerpo humano. Desarrollada por el Dr. Thomas W. Hilgers en Estados Unidos, se ha convertido en una alternativa popular para aquellos que buscan métodos de fertilidad natural.



Este enfoque se basa en la colaboración con los procesos naturales del cuerpo y busca identificar y tratar las causas subyacentes de los trastornos reproductivos tanto en hombres como en mujeres. A diferencia de los métodos convencionales de reproducción asistida, la Naprotecnología se orienta en fortalecer y trabajar en conjunto con la fertilidad natural del matrimonio.



Además se apoya en el monitoreo y el seguimiento detallado del ciclo menstrual de la mujer, así como en otros indicadores físicos clave como el moco cervical y la temperatura basal del cuerpo. Estos datos proporcionan información valiosa sobre la salud y la función reproductiva de una persona, permitiendo a los médicos especializados en Naprotecnología diagnosticar y tratar condiciones como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis y los desequilibrios hormonales.

Los beneficios de la Naprotecnología

La Naprotecnología tiene muchos beneficios que la convierten en una opción atractiva para aquellos que buscan métodos de fertilidad. Aquí te presentamos algunas razones por las que podría ser la elección adecuada para ti:



1. Respeto a tu cuerpo: La Naprotecnología trabaja en armonía con los procesos naturales de tu cuerpo, respetando y fortaleciendo tu fertilidad natural. No se trata de interferir o manipular, sino de colaborar con la sabiduría de tu propio organismo.



2. Personalización en cada paso: Cada persona es única, y la Naprotecnología lo entiende. Se enfoca en identificar las causas específicas de tus problemas de fertilidad y crea un plan de tratamiento personalizado para ti. No hay soluciones genéricas, sino un enfoque individualizado que se adapta a tus necesidades.



3. Una visión integral: La Naprotecnología no solo se centra en los síntomas, sino que también busca abordar las causas profundas de los problemas de fertilidad. Al tratar la raíz del problema, se pueden lograr resultados más efectivos y duraderos, lo que te acerca más a tu objetivo de concebir.



4. Ética y alineada con tus valores: Si valoras la ética y buscas opciones de fertilidad que estén en sintonía con tus creencias, la Naprotecnología puede ser la respuesta. Evita el uso de métodos que puedan entrar en conflicto con tus convicciones, ofreciéndote una alternativa más alineada con tus valores.



5. Empoderamiento y participación activa: La Naprotecnología te empodera y te convierte en parte activa de tu propio camino hacia la fertilidad. Aprenderás a comprender y monitorear tu ciclo menstrual y otros indicadores de fertilidad, dándote mayor control y conocimiento sobre tu salud reproductiva.



En concreto Tamara Falcó ha elegido este método, llamado Fertilitas, para buscar el embarazo y confía en que le permitirá cumplir su sueño de ser madre.