Tamara Falcó carga duro contra la prensa por avivar los rumores de crisis con Íñigo Onieva

Tamara Falcó se desahogó como nunca la pasada noche en El Hormiguero. La Marquesa de Griñón ha vuelto a arremeter contra la prensa afirmando la cantidad de noticias falsas que publican y el acoso a la que la someten los paparazzi.

Llevamos una semana leyendo en prensa que la crisis entre Falcó y Onieva está al rojo vivo, pero a Tamara no parece haberle sentado bien estos rumores. Tras la pregunta de Pablo Motos sobre la supuesta crisis con su reciente marido, la marquesa se mostró muy enfadada con la prensa, asegurando que publican mentiras. Aunque en ningún momento aclaró si las cosas están bien con Íñigo.

Tamara Falcó arremete contra la prensa en El Hormiguero, así fueron sus palabras

Tras una emocionante entrevista a Karlos Arguiñano -que fue a promocionar su nuevo libro y confirmar su renovación con Antena 3 por otros dos años-, llegó la tertulia con los habituales de cada jueves noche: Juan del Val, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y el propio Pablo Motos.



No fue una de las tertulias más amenas que se recuerden. Aunque, ¿cuándo lo son? Como han afirmado en numerosas ocasiones, la tertulia siempre deja titulares. Y no es para menos, porque todo comenzó cuando Pablo Motos le preguntó a Tamara por los rumores de crisis con Íñigo y la respuesta que dio no era la que esperábamos.

La hija de Isabel Presley en ningún momento aclaró si los rumores eran falsos o ciertos. Simplemente se limitó a decir que la prensa publicaba noticias falsas continuamente y atacó duramente a los medios de comunicación, afirmando que incluso hay paparazzis que la vigilan con prismáticos desde la calle hasta su casa. A lo que descartó emprender acciones legales, afirmando que una denuncia que podría irse a 15 años y que solo la desgastaría.



La ganadora de 'Masterchef Celebrity' también afirmó que se había mudado a un sitio en el que entra con su coche y nadie más tiene acceso, lo que le permite disfrutar de un poco más de intimidad y estar protegida. Todo ello tras denunciar el acoso continuo de los periodistas cuando va por la calle, tanto si está paseando al perro como si va a misa un domingo. “¡No podía ni caminar!”.

Tamara anima a los paparazzi a dedicarse ‘a otra cosa’

En la tertulia también se vivió un momento violento con Cristina Pardo, quien aseguró que los paparazzi solo hacen su trabajo para poder comer y que nadie está a las 2 de la madrugada esperando fuera de un restaurante por gusto, que solo seguían órdenes de arriba. Tamara, siendo consciente de ello, aseguró que nadie se merecía tal acoso. Incluso contestó de manera tajante: “¡Pues que se dediquen a otra cosa!”.

El polémico Juan del Val pidió empatía hacia el trato a los famosos

Tamara Falcó también tuvo el apoyo de Juan del Val, quien aseguró que nadie debería acosar a nadie y que ser famoso no les daba el derecho a hacerlo. Tras sus palabras, la marquesa aseguró que “una cosa es que alguien te pida una foto, pero al camarero cuando termina su horario nadie por la calle le pide una ración de calamares". Dando a entender que los famosos no pueden desconectar ni llevar una vida semi normal.



La tertulia, para relajar un poco el ambiente, finalizó con dos de sus ‘polémicos’. En este caso, Juan arremetió contra ‘los que comen en la oficina y luego huele a lentejas o a fritanga’. Además de los que dicen que se ‘tienen mucha plancha’. Sin duda, dos de los momentos más divertidos de la tertulia.





¿Comes en la mesa del trabajo?, Juan del Val tiene un mensaje para ti #ArguiñanoEH pic.twitter.com/P63iRojDeH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 8, 2024