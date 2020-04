Muchas preguntas nos vienen a la cabeza rápidamente cuando hablamos de embarazo. Una de ellas concretamente seguro que os ronda la cabeza desde hace tiempo pero no os atrevéis a preguntárselo a nadie: ¿hasta dónde llega la prohibición de relaciones sexuales durante el embarazo? ¿El bebé sentirá algo? ¡Te lo contamos todo!

La buena noticia es que en un principio no hay nada malo en tener sexo durante el embarazo, siempre y cuando, el embarazo no tenga complicaciones.



El deseo no desaparece solo porque estés esperando un bebé. Muchas mujeres tienen poco deseo de sexo en las primeras semanas de embarazo porque, durante este tiempo, los cambios hormonales les causan náuseas y cansancio. Pero con el comienzo del segundo trimestre, el cansancio disminuye.

Para todos aquellos que quieran saberlo con exactitud, aclaramos las preguntas más importantes sobre el sexo durante el embarazo, lo que está permitido y cuándo es mejor no tocarse.



Si todavía tienes dudas y preguntas, deberías consultárselas a tu ginecólogo. Tu ginecólogo podrá explicarte exactamente lo que ocurre en el estómago de la futura madre durante el embarazo, cómo se desarrolla el bebé y cómo proteger el saco amniótico de las influencias externas.



Consejo: ¡Olvida tus miedos y aprovecha el tiempo durante el embarazo para tener sexo! Tan pronto como nazca el bebé, las noches se harán más cortas y el deseo de estar juntos de repente disminuye. Estaréis demasiado cansados y tendréis muy poco tiempo para ello...

Las 6 preguntas más importantes sobre el sexo durante el embarazo

1. ¿El bebé siente algo?

Esto es lo que más temen los futuros papás: que el bebé sienta algo o que incluso el sexo pueda causarle alguna herida. Afortunadamente este miedo es infundado. El embrión está a salvo rodeado de mucho líquido amniótico.



Esto es lo que les protege durante el sexo, en algún golpe en el embarazo y similares, así que no hay nada que temer, no les pasará nada. Los altibajos de las relaciones sexuales tampoco perturban al bebé. Al contrario, algunos niños son adormecidos por ello. Si te molesta, los pequeños ya pueden hacértelo saber dándote patadas. Sin embargo, normalmente no notan nada durante las relaciones sexuales.



A tener en cuenta: justo antes del nacimiento, el sexo puede convertirse en un obstetra natural. Las prostaglandinas presentes en los espermatozoides ayudan a abrir más el cuello uterino ligeramente abierto y pueden tener un efecto promotor de las contracciones.

2. ¿Solo se permite tener relaciones sexuales durante el embarazo hasta el séptimo mes?

Especialmente en el último tercio del embarazo, a las parejas les preocupa que el sexo pueda dañar al niño. Después de todo, ya es grande y no quieres correr riesgos innecesarios. Olvida las preocupaciones. Si te estás divirtiendo y el embarazo va bien, puedes tener sexo hasta el último minuto.

3. ¿Qué posiciones son las mejores para el sexo durante el embarazo?

El vientre se vuelve cada vez más grande y esto hace que el sexo sea un poco más difícil. Pero no deberías estar preocupado por esto, prueba hasta que hayas encontrado la posición correcta para ti. Muchas parejas prefieren la posición de la cuchara. Tu pareja se acuesta detrás de ti y penetra por detrás. Esto es práctico porque no hay peso en el estómago y es más cómodo para todos.



Otras posturas recomendadas: ella está arriba mientras él se acuesta o se sienta en su regazo mientras él está sentado en una silla. El abdomen y el útero no están cargados, lo que es cómodo para la madre y el niño. Pero todas las demás posiciones también están permitidas, siempre y cuando sean divertidas para ambas partes.

4. ¿Puede el orgasmo desencadenar contracciones?

¡Qué bien! Durante el embarazo, muchas mujeres llegan al clímax más fácilmente porque el clítoris y la vagina están mejor abastecidos de sangre. Pero no te preocupes: aunque el vientre se endurezca durante el orgasmo, no le hará daño al bebé. Aunque se mueva y se mueva, no es un signo de dolor. Solo notará los rápidos latidos del corazón de la madre. Tranquila, el parto prematuro no es causado por esto.

5.¿Hay recomendaciones especiales de higiene?

El bebé está bien protegido gracias al saco amniótico. Sin embargo, como las mujeres embarazadas son propensas a la cistitis, deben tomarse algunas precauciones. Ve al baño en los diez minutos siguientes de tener relaciones sexuales para tirar la bacteria directamente al baño. Bebe zumo de arándanos y come alimentos que contengan vitamina C. También es conveniente que use un preservativo para prevenir la bacteria.

6. ¿En qué casos se permitiría la prohibición de relaciones sexuales durante el embarazo?

Si el embarazo no tiene complicaciones, nada se interpone en las relaciones sexuales. Sin embargo, si se producen problemas, es posible que sea conveniente prohibirlo por el momento.



La asociación profesional de ginecólogos aconseja mucha precaución en los siguientes casos y recomienda una discusión aclaratoria con el ginecólogo:

Por abortos anteriores

Hemorragias

Por un parto prematuro

Por la pérdida de líquido amniótico

Si el cuello del útero se abre demasiado pronto, lo desaconsejará

Placenta previa (la placenta está delante del cuello uterino) o insuficiencia placentaria (la placenta no funciona correctamente)

En el caso de una parálisis cerebral (como resultado de una insuficiencia cervical)

