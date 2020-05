¿Test de embarazo positivo? ¡Todo lo que necesitas saber!

¡La de emociones que caben entre las dos rayitas que se dibujan en un test de embarazo! Los instantes previos en los que solo puedes esperar para obtener los resultados son uno de los momentos más tensos y a la vez significativos que podemos vivir. Y es que a partir de este momento, hay muchas cosas a tener en cuenta.

No importa si estás frente a tu test de embarazo porque llevabas tiempo buscándolo o porque te has percatado que la regla debería haberte bajado hace unos días. Las emociones van a estar a flore de piel sea cuál sea tu motivo. Al igual que van a surgirte mil preguntas, sobre todo, con la segunda rayita del test indicando que estás embarazada. A partir de aquí, si decides que quieres tenerlo, no hay duda. Un bebé va a empezar a crecer dentro de ti durante nueve meses y tu vida va a cambiar por completo. Una sensación increíble que vendrá acompañada también de incertidumbre. Pero tranquila, estamos aquí para ti y para resolver tus dudas.

¿Es segura una prueba de embarazo?

Una de las primeras preguntas que te habrás hecho es qué tan fiable puede ser un test de embarazo. ¿Es totalmente fiable, en plan, al 100%? ¿O te va a quedar ese pequeño porcentaje de duda que no te va a dejar dormir por las noches hasta que tengas la confirmación definitiva?



Pues para tu tranquilidad te diremos que, aunque la garantía no es del 100% - lo sentimos -, los errores en las pruebas de embarazo suelen ser bastante inusuales y se deben normalmente a que la prueba no se ha realizado correctamente.



Las clásicas pruebas de embarazo con orina que todas conocemos proporcionan resultados muy fiables, si se usan correctamente, por lo que a partir de la semana ya podríamos detectar un embarazo con esta prueba, aunque también podría incidir en algún error. Esto se debe a que la hormona HCG puede ser detectada con claridad en la orina unos 14 días después de la fertilización. Se trata de la famosa hormona del embarazo HCG (Gonadotropina Coriónica Humana), que es producida por la futura placenta en el momento en que el óvulo fertilizado se asienta en el útero.



Pero por supuesto, existen otros métodos más fiables a la hora de detectar un embarazo. Y es que la forma más segura es un análisis de sangre en el ginecólogo: el análisis de sangre determina la concentración de GCH en la sangre, donde la hormona puede ser detectada con solo nueve días tras la fertilización.

Ha dado positivo: 5 preguntas y respuestas

Un test de embarazo positivo equivale a mil preguntas en la cabeza. Así que date un momento para tomar aire y ordenarlas todas. Por nuestra parte, te traemos algunas de las más comunes para intentar darle un poco de sentido a todas las emociones que te están sobrepasando.

1. ¿Cómo se lo digo a mi pareja?

Va a ser un momento muy importante para los dos, sobre todo si lo estabais intentando. Y hay un sinfín de formas de contárselo y guardaros el momento para el recuerdo. Un video divertido, unos zapatos de bebé, un chupete... Puedes utilizar cualquiera de estas pistas u otras que se te ocurran y seguro que recordaréis este momento por mucho tiempo. O también puedes decírselo sin rodeos. De forma sencilla, con las palabras adecuadas, dedicándoos únicamente a disfrutar de la emoción.



Además, así podréis decidir juntos cómo y cuándo decírselo a vuestros amigos y familiares. Muchas parejas esperan los tres primeros meses ya que es más probable que se produzcan complicaciones que interrumpan el embarazo durante este periodo.

Nosotras, por si te apetece contarle al mundo que estás embarazada de la forma más original, te traemos una selección de nuestras preferidas:

30 formas muy creativas de anunciar al mundo que estás embarazada

2. ¿Cuándo nacerá el bebé?

¿En qué semana de embarazo estoy? ¿Cuándo llegará el bebé? Estas son otras de las preguntas que como futura mamá podrías hacerte tras un test positivo. De hecho, ojo al dato, un embarazo no dura nueve meses sino ¡diez!



El cálculo comienza el primer día del último período. Así, calcula 280 días para tener una fecha relativamente exacta. Aunque también puedes encontrar muchos calendarios online que te ayudarán a saber la fecha de nacimiento aproximada. Todo lo que tienes que hacer es introducir la fecha de tu último período y la duración de tu ciclo en caso de que sea regular.

3. ¿Cuándo debería ir al ginecólogo?

Tras un test de embarazo positivo siempre hay una visita casi obligatoria: el ginecólogo. Llama lo antes posible para pedir cita y asegúrate así del resultado del embarazo y de preguntarle todo lo demás. Por ejemplo, a qué deberías prestar atención a partir de ahora, cuándo se espera que llegue el bebé, etc...

4. ¿Cuál es mi dieta a partir de ahora?

Llevar una alimentación saludable es un sí rotundo siempre. Pero más cuando buscas quedarte embarazada. A partir de ahora lo ideal es eliminar al máximo los ultraprocesados y apostar por alimentos ricos en nutrientes como son la verdura, la fruta, las legumbres, el pescado... Y entre estos nutrientes, algunos a tener muy en cuenta son el ácido fólico, el hierro, el calcio y la vitamina D.

Por otra parte, un test de embarazo positivo también conlleva otras restricciones como son el alcohol y el tabado, además de algunos alimentos prohibidos como el pescado crudo, los quesos de leche cruda o el jamón.

5. ¿Cuándo debería comunicarlo en el trabajo?

Sería aconsejable, como te hemos comentado, esperar los primeros tres meses ya que son los más sensibles antes de comunicarlo, y así ahorrarte los nervios. No obstante, no te preocupes. Tómate el tiempo que necesites, solo tú puedes decidir cuándo comunicarlo, aunque también dependerá de tu profesión. Hay algunas en las que puedes alargar más tu estancia y trabajar casi hasta el último día si es lo que quieres, aunque también hay otras que pueden suponerte alguna limitación y deberías pensar en comunicarlo un poquito antes.



Sea como sea, si estás embarazada y deseas tenerlo, lo más importante llegadas a este punto es que disfrutes de tu embarazo. Bienvenida al divertido mundo de ser mamá.

