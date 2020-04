¿Qué alimentos deberías evitar durante el embarazo?

Algunas de las restricciones en la alimentación durante el embarazo las tenemos claras: tener cuidado con el sushi, los embutidos y los quesos de leche cruda. Si te has quedado recientemente embarazada sabrás que estas son algunas de las líneas rojas durante los próximos nueve meses. Pero, ¿qué más no deberías comer?

La llegada de un bebé trae consigo muchas alegrías, pero también algunas pequeñas pegas. Y es que durante el embarazo es necesario que seas mucho más cuidadosa con tu dieta para cuidar de la salud y el desarrollo del bebé. Y entre estos do's and dont's, los más habituales son los crudos y los no procesados. Sí, como lo oyes, los no procesados, aunque tampoco creas que nos referimos con esto a consumir ultraprocesados. Esos, embarazada o no, mejor evitarlos.



A grandes rasgos, los principales problemas los encontramos en el consumo de productos animales crudos como el sushi o el carpaccio o en el consumo de frutas y verduras crudas que no han sido debidamente lavadas para eliminar posibles gérmenes. Pero además, te traemos una lista más detallada para que estés completamente preparada para cuidar de tu bebé a través de tu alimentación.

Los lácteos: ¿Cuáles deberías evitar?

Durante el embarazo no vas a tener problemas para consumir la mayoría de lácteos siempre y cuando le eches un ojo a la etiqueta. Para asegurarte, debería poner algo como "hecho de leche pasteurizada" o "pasteurizado", y si es así puedes comerlo. La pasteurización de la leche es un proceso por el cual esta se calienta durante la producción de modo que todos los gérmenes que pudiera contener quedan eliminados, haciendo el producto mucho más seguro para ti y para el bebé.



Sin embargo, también es posible que algunos de los lácteos que formaban parte de tu lista de la compra estén hechos de leche cruda en forma de la propia leche o de queso. En estos casos, debes saber que la leche cruda puede contener listeria, unas bacterias que pueden causar daño cerebral en el feto y que es habitual en los siguientes queso:

Brie

Camembert

Feta

Queso azul

Mozzarella de leche cruda

Y además, aunque sean aptas para el consumo, deberías evitar comer las cortezas de los quesos.

Carnes y pescados: ¿Qué no debes comer durante el embarazo?

Con la carne y el pescado sucede algo similar. Bien cocinado, todo se puede comer, mientras que debes evitar las recetas crudas o semicrudas para no exponerte a patógenos de toxoplasmosis, entre otros, que pueden provocar daños cerebrales en el bebé.

Estos son algunos de los más conflictivos:

Carpaccio

Tartar

Jamón

Salami

Pescado crudo, como en el sushi y el sashimi

Pescado ahumado en frío, como el salmón ahumado

Verduras y frutas: También entrañan algunos peligros

Las frutas y las verduras son la base de toda alimentación saludable, eso lo sabemos todas, por lo que antes de echarnos las manos a la cabeza debes saber una cosa: no van a desaparecer de tu dieta. Lo que sucede, como ya hemos mencionado, es que tienes que tener un poco de cuidado a la hora de consumirlas en crudo ya que pueden contener bacterias peligrosas como la listeria. Pero que no te preocupes, solo tienes que lavarlas a fondo para eliminar la mayoría de los gérmenes. En cambio, si las cocinas el calor es capaz de eliminar todos los gérmenes, por lo que es la forma más sencilla de consumirlas.

Cuidado con las ensaladas ya preparadas

En el caso de este tipo de ensaladas sí te pedimos mucha más precaución. Las superficies donde son cortadas y preparadas dan lugar a que los gérmenes puedan multiplicarse, por lo que es mejor recurrir a productos frescos y preparártelas tú misma.

Cereales: ¿Cuáles no se pueden comer?

Las formas más básicas de encontrar los cereales en el día a día son el pan y la pasta, y puedes estar tranquila porque son seguros. Pero también hay excepciones como los brotes de cereales y las gachas de grano fresco, ya que pueden estar contaminados con listeria.



En el caso de los productos horneados, debes prestar atención al relleno ya que puede contener huevo y no haber sido completamente horneado, de modo que en el peor de los casos puede contener salmonela.

Otros alimentos que deberías evitar durante el embarazo

Como habrás notado, los huevos no son tu mejor aliado. En el caso de los huevos duros, al haber sido hervidos no hay problema, pero en recetas que los contienen de forma cruda o semicruda como el tiramisú o la mayonesa sí podrías encontrarte con algún problema de salmonela que más vale evitar.



Por otra parte, en el caso de las bebidas puedes seguir tomando café o té negro con moderación, y evitar en la medida de lo posible los zumos recién exprimidos por las bacterias que puedan contener. Ahora bien, si algo aplica en bebidas es que el alcohol está definitivamente prohibido. Pero eso ya lo sabías.

