6 señales de que eres una persona increíblemente segura de ti misma, aunque a veces no lo creas

¿Tienes miedos e inseguridades y dudas de tus capacidades? Debes saber que posees muchos más recursos internos y fortalezas de lo que crees. Analizamos algunos puntos claves que indican que eres mucho más segura de lo que imaginabas

La mente es muy compleja y a menudo saboteadora. Y suele ocurrir que cuando nos hablamos a nosotras mismas, la mayoría de las veces no es del todo para bien. Muchos expertos en salud mental comentan cómo a menudo, "una misma es su peor juez", es decir, somos mucho más críticas y duras con nosotras mismas que con los demás. Así, pensamos, analizamos y destacamos los fallos, nuestros errores, lo que hacemos mal y que podíamos hacer mejor, al mismo tiempo que minimizamos nuestros logros, talentos o fortalezas.



En realidad, este fenómeno está relacionado con la autocrítica excesiva y afecta directamente a nuestra autoestima y salud emocional, pero también hay factores desencadenantes que acentúan los pensamientos negativos como el estrés o, incluso, no conocerse bien a una misma. El portal de psicología Positive Psycology se explica como el psicólogo Nathaniel Branden sostenía que la mayoría de los problemas mentales o emocionales que tienen las personas se podían atribuir a la autoestima.



Este mismo psiclógo aseguraba que la mejora de la autoestima no solo mejoraba el rendimiento, sino que incluso, cura patologías. La autoestima se define como la valoración, percepción y sentimiento que tienes sobre ti misma, pero no solo se refiere a tu percepción sino a cómo te cuidas emocionalmente y te tratas. Pero ¿te habías preguntado cuáles son las señales de que eres muy segura auqnue no siempre lo parezca?

6 claves de que eres una persona segura de ti misma, aunque no lo sientas así

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

El libro sobre autoestima "Comprende tus emociones" de Enrique Rojas hace alusión a los siguientes puntos:





1. Has logrado muchas cosas en tu vida



Puede que pienses que nunca nada es suficiente, incluso, si has logrado cosas que para ti son importantes. Sobre todo, en el aspecto profesional es común padecer el síndrome del impostor, donde a pesar de los logros y éxitos, creen que no son lo suficientemente buenas o que no merecen esos logros.



2. Miedo al Fracaso



La falta de confianza puede hacer que evites ciertas oportunidades o retos por miedo a no estar a la altura. Pero ¿cuántas veces has sido valiente, te has arriesgado y descubres que eres mucho más capaz de lo que habías anticipado? Eso solo significa que ya tenías esa confianza interna, aunque no lo sabías.



3. Capacidad de Resiliencia



Es posible que enfrentes situaciones difíciles mucho mejor de lo que piensas. Las personas que subestiman su confianza suelen ser más resilientes de lo que creen y solo se dan cuenta de su fuerza interna cuando pasan una crisis fuerte.



4. Escuchas más de lo que hablas



Esto es un signo de que posees mucha más inteligencia emocional de la que te imaginas. En un signo de escucha activa y abierta, además de buena educación emocional para ti y los demás.



5. No criticas a otras personas



No criticar a otras personas, o al menos minimizar las críticas, es una señal de madurez emocional, empatía hacia las demás personas y una perspectiva más positiva de la vida.



6. Aceptas que no lo sabes todo



Aceptar que no se sabe todo es un signo de humildad, pero también de honestidad con una misma. Es el clásico de que crees que no sabes, pero en realidad, sabes mucho más de lo que piensas y crees.



La autoestima es una pieza central de tu bienestar emocional y psicológico, que influye directamente en tu calidad de vida.