La cantante Lola Indigo ha mencionado recientemente algunos problemas de autoestima relacionados con su físico. Te contamos lo que es el trastorno dismórfico corporal.

Podríamos pensar que la vida de las artistas de éxito es una especie de cuento de hadas en el que todo resulta ideal. Al fin y al cabo son personas que obtienen reconocimiento social y dinero por hacer algo que aman. Pero esta visión idílica de sus vidas está muy lejos de ser real, como nos ha demostrado la cantante Lola Indigo.



Lola Indigo ha hecho mención recientemente a los problemas de aceptación de su cuerpo que ha sufrido hasta hace poco. La exposición al gran público no tiene solo cosas positivas, como ella misma se ha encargado de hacernos saber. Las opiniones de otros en redes sociales acerca de cuestiones tan delicadas para la autoestima como la apariencia pueden llegar a ser devastadoras. Tanto, que se puede llegar a perder la noción de la realidad acerca de alguna característica física concreta. Esto es lo que se conoce como trastorno dismórfico corporal.

En qué consiste la dismorfia corporal

El trastorno conocido como dismorfia corporal consiste en crear una percepción exageradamente negativa de alguna o varias partes del cuerpo. No se trata de reconocer un defecto físico, sino más bien de magnificarlo llegando incluso a obsesionarse con él, y darle una importancia que en realidad no tiene. De hecho el trastorno dismórfico corporal puede llegar al punto de reconocer como defecto algo que objetivamente no lo es.



En otras palabras, podríamos considerar que alguien padece dicho trastorno cuando interpreta de forma imaginaria que una característica de su físico es un grave defecto, o cuando, siendo tal defecto real, considera que tiene una importancia mucho mayor de la que realmente tiene.

Por qué es importante reconocer este trastorno

Cuando el malestar creado por alguna de estas situaciones afecta de forma permanente y con gran intensidad la vida de quien lo padece se hace necesario la intervención de un especialista en psicología. Muchas veces esta percepción distorsionada de la realidad viene por experiencias previas vividas en la niñez o la adolescencia, ya que los niños pueden llegar a ser muy crueles. El impacto de esas experiencias queda grabado de tal manera en el subconsciente que la persona que lo experimenta no es capaz de hacer una lectura realista y adulta de la situación y continúa viendo su cuerpo con los ojos de esa niña o adolescente acomplejada.



En otros casos puede estar motivado por vivir en un entorno donde el físico tiene una importancia exagerada, por características particulares de la personalidad, o por cualquier otro factor social o familiar. Pero considerando que el tratamiento es la única forma de reeducar la mente para que pueda analizar la situación de forma más objetiva, es fundamental tomar conciencia de que se padece este trastorno. Algo que no siempre es fácil.