Venciendo la inseguridad: Cómo la educación financiera minimiza el síndrome de la impostora

Saber gestionar tus finanzas te aporta seguridad en otros ámbitos de la vida. Hoy te hablamos de porqué es tan importante educarte financieramente.

La educación financiera es una herramienta que puede ayudar a tener una vida más tranquila. Saber gestionar tus finanzas, además, te aporta seguridad en otros ámbitos de la vida, haciendo que muchas de las dudas que puedan surgirte sobre tu capacidad queden disipadas. Hoy te hablamos de porqué es tan importante educarte financieramente y te animamos a que comiences a hacerlo ya si no te has formado todavía en esta habilidad tan esencial.



Desde muy temprana edad nos suelen llegar mensajes negativos en torno al dinero. Esos mensajes puede que no sean directos, pero sin ningún género de dudas tienen impacto en nuestra relación con él. Sin embargo, es importante tener una economía saneada, y cuando no te encuentras en esa situación y de repente la vida te pone delante de una oportunidad profesional, pueden suceder que las dudas sobre ti misma arruinen lo que podría ser un salto en tu carrera.

Qué es el síndrome del impostor

El síndrome del impostor es un trastorno de tipo psicológico en el cual las personas que han tenido éxito en algún campo, achacan tal éxito a la suerte en lugar de a sus propios merecimientos. De alguna manera tienen la errónea creencia de que no ha sido su capacidad la que les ha colocado allí, sino una serie de factores ajenos, y que como consecuencia, tarde o temprano alguien descubrirá que son un fraude.



El hecho de que desde niñas no tengamos demasiados referentes de mujeres exitosas en el campo profesional o de los negocios, unido a la incapacidad para haber conseguido una estabilidad económica por la falta de esta educación financiera, pueden provocar que aparezca este síndrome. Además, el no contar con un colchón económico en el que apoyarse si las cosas se tuercen puede hacer la situación aún más estresante.

Como te ayuda la educación financiera

Una buena educación financiera ayuda de forma notable a que esto no suceda. Una mujer que ha sido educada en temas de finanzas tiene por lo general una economía más saneada y con ello, una mayor seguridad en si misma. La sensación de control sobre lo que sucede en tu vida elimina en gran medida la aparición de estas dudas que no hacen sino boicotear tus oportunidades de progreso.



Aprender sobre finanzas personales, establecer metas financieras realistas y saber gestionar un presupuesto son cuestiones que deben convertirse en prioritarias para ti. Con estas habilidades, no solo tu economía, sino también tu vida personal y profesional se verán muy mejoradas y empezarás a tener un concepto de ti misma más cercano a la realidad.