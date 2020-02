Canciones de amor, ¿alguna vez te has preguntado por qué nos gustan tanto?

Desde las primeras señales de romance hasta el desamor, pasando por la lujuria y la ruptura, las canciones de amor han sido siempre capaces de poner nuestras emociones en palabras y melodías que, en innumerables ocasiones, han pasado a ser partes centrales de nuestra vida. Pero, ¿sabes por qué?

Durante cientos de años, los humanos hemos plasmado en la música los anhelos más profundos y los arrepentimientos más intensos. Las canciones de amor han sido escritas por personas muy diversas y, a día de hoy, sigue siendo un género fundamental en el panorama musical del siglo XXI.

El amor puede ser “todo lo que necesitas”, como dijeron The Beatles, sin embargo, la tarea de la composición de estas canciones puede ser muy compleja. Y es que, aunque no lo queramos, no podemos evitar pensar que en muchas ocasiones el amor acaba utilizándose en exceso e incluso banalizándose.

Ted Gioia, en su libro de 2015 titulado Love songs: the hidden history (Canciones de amor: la historia escondida),explicó como surgieron las baladas de amor en las melodías que las esclavas árabes cantaban en el siglo VIII en España. Cuatro siglos después, los trovadores europeos difundieron sus canciones, abordando temáticas como el anhelo, el placer o el dolor que el amor les había provocado.

En la actualidad, se estima que existen más de 100 millones de canciones de amor y su variedad es asombrosa.Existen canciones sobre un nuevo amor, sobre el efecto del paso del tiempo, sobre devoción, sobre reconciliaciones y, por supuesto, sobre rupturas. ¿O nonos acordamos de la icónica 'We Are Never Ever Getting Back Together' de TaylorSwift.

Naturalmente, también hay muchas canciones sobre la seducción y el sexo. No, no hablamos del reguetón, sino dela música que, sin ser explícita, evoca esas sensaciones y abre nuestro apetito sexual.









Las canciones de amor más duraderas son las de desamor

No importa tu género, nacionalidad, ni siquiera tu edad. Las canciones de amor continúan satisfaciendo la necesidad de crear y escuchar música. El desamor es una temática que nos hace aferrarnos más a las canciones, ya que nos hace compartir nuestro dolor y sentir que hay gente que comprende lo que estamos sintiendo.

Las canciones tristes de amor no solo expresan mucho, también venden. Canciones como 'My Heart Will Go On', dela mítica banda sonora de Titanic, llegó a vender 20 millones de copias. Otro ejemplo es el de Taylor Swift que, gracias a contar sus propias historias de amor y desamor, ha conseguido conectar personalmente con sus fans.









Una buena canción de amor tiene que hacerte decir: “Así es como me siento”

Aunque en el imaginario social la balada es la que se asocia con las historias de amor y desamor, el atractivo delas canciones atraviesa todos los géneros. Desde el pop al jazz, pasando por el rock e incluso el ballenato, hablar del amor o del desengaño asegura un cierto éxito.

La nostalgia también es un elemento clave en muchas canciones, como Yesterday de Paul McCartney. ¿Por qué disfrutamos de lo que desborda melancolía y desesperación? No es que las disfrutemos como tal, es, simplemente, que las personas sienten cosas mucho más profundas cuando sufren, por lo que se aferran a aquello que les alivie o les comprenda. La mayoría de la gente no puede expresar sus sentimientos, por lo que una buena canción de amor tiene que hacerles decir: 'Oh, Dios mío, así es como me siento'.

FedericoGarcía Lorca, poeta y dramaturgo, escribió sobre el `duende´ y cómo el término capturó una emoción elevada de tristeza inexplicable que vive en el corazón de muchas obras de arte. Si las canciones de amor tienen duende, estas serán capaces de cautivar, ya que muestran las múltiples caras del amor, no solo la feliz. “Primero debe abarcar el potencial de dolor. Esas canciones que hablan de amor, sin tener dentro de sus líneas un dolor o un suspiro, no son canciones de amor en absoluto”, dijo el compositor Nick Cave.