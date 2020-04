Día de la Madre: las mejores canciones para ellas

Hemos preparado una selección con las mejores canciones para madres que puedes dedicarle en su día. ¡Se merecen eso y mucho más!

The Queen, Bruce Springsteen, Bob Dylan y Kanye West entre otros, sacaron tiempo para agradecerle a sus madres todo lo que han hecho por ellos de la forma que mejor saben: cantando. La verdad que nos han hecho un gran favor, ¿qué mejor regalo para el Día de la Madre que dedicarle una canción hecha exclusivamente para ellas? ¿Quieres saber cuáles son? No te pierdas nuestra recopilación.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

¡Aquí van las mejores canciones para madres!

Queen: "Bohemian Rhapsody"

Bohemian Rhapsody The Queen. Freddy Mercury escribió está canción de la que nunca se ha sabido el significado exacto de su letra. Muchos dicen que confiesa que mató a un hombre, otros que confiesa su homosexualidad, otros que confiesa múltiples problemas. Lo que si deja claro es que esos problemas se los confiesa a su madre. De ahí que dice... "Mama, wish the wind blows, i don´t want to die".

Los Beatles: "Your mother should know"

¿Quién no recuerda está canción escrita por Paul McCartney? George Harrison, John Lennon y Ringo Star bajan las escaleras vestidos con un traje blanco y clavel rojo, mientras McCartney baja con un clavel negro, algo que ha contribuido a la famosa leyenda urbana de que Paul está muerto.



En la letra, McCartney explica que hay que levantarse y bailar esta canción porque las madres deben conocerla. "Lift up your hearts and sing me a song, your mother should know".

Los Ramones: "Mama´s boy"

Joey Ramone siempre trataba de componer con cierta melodía. En Mama's Boy define su propia personalidad hablando de un niño de mamá, que no sabe guardar un secreto, que no le importa nada, que no quiere trabajar de camarero ni de mensajero. Sin duda, un clásico de esta legendaria banda de punk.

El Canto del Loco: "Por ti"

Dani Martín y los suyos no sólo dedicaban canciones a la madre de José que tan locos les volvía. También quisieron componer un tema más sentimental para agradecer a sus madres todo lo que han hecho por ellos desde que nacieron. Sin duda esta canción muestra totalmente el amor por una madre. ¿A qué esperas para dedicársela a la tuya?

Amaia Montero: "Te voy a decir una cosa"

Amaia Montero quiso dedicar a su madre esta canción por su apoyo y ayuda en su carrera musical. La madre de Amaia, al igual que la mayoría de nuestras madres, ha sido fundamental en el éxito profesional de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. Por eso la cantante ha querido recordar en Te voy a decir una cosa los mejores momentos que madre e hija han vivido. ¡Preciosa!

John Lennon: "Mother"

Aunque el título de la canción sea Mother, la canción de Jonh Lennon supone un grito a sus padres, que le abandonaron durante su infancia. El padre de esta leyenda de la música abandonó a la familia cuando John era niño. Mientras que su madre fue atropellada por un conductor ebrio cuando él tenía 17 años.



En la canción, Lennon dedica frases como "Mother, you had me, but i never had you" (madre tú me tuviste pero yo nunca te tuve) y "Father, you left me, but i never left you" (padre, tú me dejaste pero yo nunca te dejé). ¡Merece la pena!

Ana Torroja: "No estás"

Ana Torroja dedicó esta canción a su madre fallecida dando a conocer al mundo todo lo que echa de menos estar a su lado. No estás dice frases como "si tú no estás ya no viene el sol a desayunar, hoy te he visto paseando por el cielo, me gustaría dar ese paseo contigo". La ex cantante de Mecano explicó que estaba muy ligada a su madre y por eso decidió dedicarle esta canción.

Bob Dylan: "It's alright ma (i'm only bleeding)"

En It's Alright Ma Dylan ofrece sorprendentes escenas sobre la vida a través de su letra mientras explica a su madre que todo está bien. Una parte de la canción dice "Mientras unos defienden lo que no pueden ver con orgullo de asesinos, la seguridad confunde con más amargura las mentes de los que piensan que la honradez de la muerte no caerá sobre ellos".



Al final, Bob Dylan termina diciendo que si sus pensamientos pudieran verse pondrían su cabeza en la guillotina y finaliza con un "todo está bien ma, es la vida y sólo la vida". ¡No te la puedes perder!

Backstreet Boys: "The perfect fan"

Nick Carter, Brian Littrell, Howie Dorough, Kevin Richardson y A.J McLean fueron sin duda nuestros ídolos en los 90. Los Backstreet Boys movían masas y todas queríamos uno para nosotras. ¿Y ellos? Está claro que también querían tener miles de chicas pero en el fondo siempre hay una especial y en este caso es su madre.



Estos chicos también dedicaron una canción a sus madres, explicando que son ellas quienes les enseñaron a saber lo que era el amor, quienes les apoyaron en su carrera y a quienes tienen que agradecer todo lo que son. ¡Muy grandes!

Spice Girls: "Mama"

Si los Backstreet Boys fueron nuestros deseados novios en los 90, las Spice Girls fueron las chicas que todas queríamos ser. ¿Quién no ha bailado Wannabe en el patio del colegio imitando a Geri, Victoria, Mel C, Mel B o Emma?



Las Spice eran descaradas y no eran precisamente un ejemplo a seguir, sin embargo, finalmente aprendieron y dedicaron a su madre una canción reconociendo que tenían razón en los consejos que les daban sobre cómo actuar y cómo no actuar. En resumen la canción dice mamá te amo, mamá ahora te has convertido en mi amiga. ¡Te traerá grandes recuerdos!

Jackson Five: "Mama's pearl"

¿Cómo no iban a hablar de su mamá en alguna canción Mickael Jackson y sus hermanos? Jackson Five, considerados uno de los grandes fenómenos de la música, tienen un gran repertorio de canciones. El Rey del Pop y los suyos también necesitaban el visto bueno de su madre a la hora de echarse una novia. ¿Y quién no? Seguro que alguna pega sacó.

Álex Ubago: "Por tantas cosas"

"A pesar de que la luna no brille mañana"... Si, Álex Ubago es sin duda el chico de los desamores, del corazón roto, de las canciones más románticas de amor. Pero hay una mujer en su vida que nunca le romperá el corazón y esa es su madre.



El cantante dedica a su madre una canción agradeciendo todo lo que hace por él.Contando que es con la persona que habla cuando llega a casa, la persona que mejor le aconseja y a la persona a la que se lo debe todo.

Genesis: "Mama"

La letra trata sobre un joven adolescente que conoce a una prostituta por casualidad y le trata como si fuera su madre. Tiene un sentimiento muy fuerte hacia ella y no entiende que ella no esté interesada en él. Sin duda, una manera original y diferente de explicar el amor hacia una madre.

Aventura: "Amor de madre"

"No, no es amor, es una obsesión"... Obsesión la que tienen todas las madres con sus hijos. Aventura en Amor de madre también se acuerda de esas madres que tienen que ver como sus hijos caen en las drogas, cometen delitos y a pesar de todo su amor sigue siendo para siempre. Y para las madres más románticas tenemos una selección de las canciones más bonitas.

Laura Pausini: "Lo siento"

Laura Pausini dedica esta canción a todas las madres que a medida que sus hijas crecen se van distanciando poco a poco de ellas. La canción es una carta que escribe a su madre explicando que cuando es niña están muy unidas pero que con la adolescencia y el querer ser más independiente se distancian y ya apenas tienen comunicación y confianza.



La cantante italiana explica que por orgullo no ha puesto solución antes a ese problema y pide perdón a su madre porque se arrepiente de ello. La carta termina con un "te quiero tanto mamá... escríbeme. Tu hija".

Boyz II Men: "A song for mama"

Boyz II Men es otro de los grupos que ha querido expresar mediante una canción el amor que sienten hacia sus madres. Ese amor incondicional, el saber que una madre nunca te falla queda muy bien definido en A song for mama donde dejan claro que nunca habrá nada en la vida como el amor de una madre.

Bruce Springsteen: 'The Wish'

El Boss demuestra que también tiene su corazoncito con esta canción dedicada a su madre. Ha dicho en varias ocasiones que se siente orgulloso de su madre porque es una mujer muy trabajadora, que ha luchado para que su familia saliera adelante. ¡Que mejor forma de agradecérselo que con esta canción!



Springsteen hace mención a todos los sacrificios que tuvo que hacer su madre para que el llegara dónde está, y reconoce que se lo debe todo a ella. Por eso, cuando estaba empezando, contó en una entrevista que si consiguiera ser rico lo primero que haría sería retirar a su madre. ¡Estamos seguras de que cumplió su promesa!

IL Divo: "Mama"

Este cuarteto no podía fallar. Los chicos de IL Divo dedican esta preciosa canción a sus madres, dándoles gracias por enseñarles, ayudarles y por todo lo que hacen por ellos. Además dejan ver que son lo que son hoy en día gracias a ellas. "Y sé que creíste en mí y sé que tuviste sueños". ¡A tu madre le encantará!

Christina Aguilera: "Oh mother"

Christina Aguilera habla en esta canción, que ha recibido muchas críticas, sobre los abusos que recibieron su madre y ella por parte de su padre, cuando era una niña. La canción sin duda es digna de escuchar. La diva ha reconocido en algunas ocasiones que los problemas en su infancia le ayudaron a convertirse en una cantante de éxito.

My chemical romance: "Mama"

La canción tiene dos interpretaciones. La primera de ellas es sobre un joven que va a la guerra y desde ahí escribe una carta a su madre, diciendo que tiene miedo de que le guarde rencor por lo que ha hecho en la guerra y dice que ojalá su madre hubiese tenido una niña para que no hubiese tenido que vivir ese infierno.



Sin embargo, otras de las interpretaciones es que la referencia a Mama en la canción sea a la guerra por lo de Mother War, y habla sobre los pensamientos, experiencias y recuerdos en la misma. Puede que esta segunda interpretación sea la correcta ya que el propio grupo insinuó que la gente a veces no interpreta la canción como es en realidad.

Andy y Lucas: "Madre"

Una de las canciones de este dúo gaditano que habla de la pena de una madre cuando a su hijo le meten en la cárcel con tan sólo 19 años y tiene que vivir sin verle día a día. La canción sin embargo, da a entender que su madre siempre estará ahí incondicionalmente a pesar de todo. ¡Preciosa!

Abba: "Mamma Mia"

Vale, sabemos que la mítica canción Mamma Mia no va dedicada a una madre sino que habla sobre una decepción amorosa. Sin embargo, seguro que alguna vez se la has cantado a tu madre. Pues ríete un poco con ella en este día y cántale "Mamma Mia, here i go again"... ¡Buenísima!

La oreja de Van gogh: "Historia de un sueño"

La canción Historia de un sueño, según las palabras de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, narra la historia de una niña que no pudo despedirse de su madre porque falleció repentinamente y que una noche puede hacerlo porque la madre aparece en sus sueños. Una letra conmovedora sin duda.

Chris Brown: "Mama"

El estadounidense Chris Brown dedicó a su madre la canción Mama incluida en su álbum Exclusive. En ella habla de los pequeños detalles de su infancia junto a su madre, con cosas tan cotidianas como cuando le acostaba o el cariño que le daba día a día.



Este álbum fue todo un éxito para el cantante ya que se hizo con el puesto número 34 en la lista de Rolling Stone de los 50 mejores álbumes del 2007.

Taylor Swift: "The best day"

Si a la dulzura innata de Taylor Swift le sumamos una preciosa letra hablando sobre cómo su madre la acompañó siempre, el resultado es lacrimógeno. El ritmo country acompaña a la canción de The Best Day, en el videoclip podemos ver las imágenes de la cantante cuando era pequeña.



Un tema cantado desde el corazón y con mucho sentimiento, a nosotras nos parece perfecto para un día tan especial.

Justin Bieber: "Turn to you"

Cuando escuchéis esta canción de Justin Bieber estamos seguras de que olvidaréis esa imagen que transmite de chulería. En el single Turn to you alaba todo el esfuerzo que hizo su madre por él, por sacar adelante a su familia y sacrificar lo que fuese necesario. Además se muestra tierno y cariñoso al cantar que él también estará ahí por ella en el momento en el que lo necesite "Deja que mi amor te levante".

Kanye West: "Mama´s boyfriend"

El rapero Kanye West cuenta a través de una melodía pegadiza los entresijos de su dura infancia. El patriarca de los Kardashian habla en su canción de que él quería ser quién cuidase de su madre y no todos los hombres que pasaron por su hogar. Este es un tema que hace reflejo a la realidad que el cantante tuvo que vivir pero al mismo tiempo nos hace ver que incluso él tiene su corazoncito.

Metallica: "Mama said"

Hasta el grupo más heavy cantó a su madre y buena prueba de ello es la canción Mama said de Metallica. Este tema habla de la sabiduría que las madres tienen pero también de la comprensión en las etapas más rebeldes.



Tenemos que confesar que se nos derrite el corazón al ver como estos chicos malos alaban el amor incondicional de una madre.

Lenny Kravitz: "Thinking of you"

El polifacético Lenny Kravitz también hizo un hueco en su discografía para dedicar un tema a su madre. El ritmo de esta canción es suave y la voz del cantante nos hace sentir más la letra que cuenta la nostalgia de la vida junto a su madre... ¡Qué tierno!

B.S.O Marco: "No te vayas mamá"

"No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá pensaré mucho en ti". ¿Quién no ha llorado con Marco y su mono Amedio? La serie que sin duda conmovió a todo el mundo narra la historia de Marco, un niño que viaja desde Italia hasta Argentina para buscar a su madre que tuvo que emigrar al país sudamericano.

Escúchalas aquí:

Loading...

Y además:

15 canciones muy positivas que demuestran que las mujeres podemos con todo

Más de 30 ideas para acertar el Día de la Madre