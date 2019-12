Estos son los alimentos que no debes dar a tu perro esta Navidad

No podemos negar que con la llegada de la Navidad a todos nos apetece comer más y mejor. Damos grandes banquetes, hay comida por todos los rincones de la casa y siempre es buen momento para picar algo. Dulces, salados y más o menos calóricos, hay alimentos para los gustos de todos, y también de los perros. Pero deberás tener especial cuidado para no darle comida prohibida. ¿Sabes qué alimentos deben evitar? Toma nota.

Por mucho que consideremos a nuestra mascota un miembro de la familia más y queramos hacerle partícipe del festín de comida que preparamos durante estas fiestas, no debemos olvidar que no pueden comer lo mismo que sus humanos, que su estómago es más delicado y que debemos tener en cuenta que no pueden comer determinados alimentos. En este artículo te detallamos una lista de los alimentos que debes evitar darle, así como otros alimentos que pueden sentarle muy bien.

Caramelos y otros dulces

Las grandes cantidades de azúcar procesado y los edulcorantes artificiales pueden ser muy dañinos para los perros. También lo es el consumo continuado de otros endulzantes naturales, como la miel o la panela.



Además, habrás escuchado alguna vez que el chocolate es uno de los alimentos prohibidos de los perros, y es cierto. Se debe a las altas concentraciones de teobromina que, cuando se acumula en el organismo, provoca en los perros una sobreexcitación de los sistemas nervioso y circulatorio acelerando, además, el proceso de destrucción celular.

Pescado entero

Otro de los alimentos que debes evitar dar a tu perro es el pescado entero, ya que podría atragantarse con las espinas al masticarlo. Deberás tener el mismo cuidado cuando se trata de grandes trozos de carne, que pueden contener algún hueso con el hacerse daño en la boca o la garganta.

Aguacate

Aunque es el alimento favorito de muchos humanos, deberás evitar dárselo a tu perro. El aguacate tiene un alto contenido en persina, una sustancia que puede provocar daños intestinales y fallos respiratorios a tu mascota.

Frutos secos

Evita darles frutos secos, ya que tienen un alto contenido en fósforo y puede provocar fallos en tu organismo. Las nueces comunes y las nueces de macadamia, en concreto, son venenosas, para su mascota, y su consumo puede provocarles cólicos, fiebre alta, mareos, vómitos, dolores musculares e hinchazón en las articulaciones.

Uvas

Recuerda que, aunque tu perro es un miembro más de la familia, no es un humano y no puede hacer las mismas cosas de nosotras. Y esto se aplica también a las tradiciones navideás. Así que olvídate de darle uvas en Nochevieja o en cualquier otro momento, ya que estas frutas pueden provocarle diarreas o simplemente atragantamientos.

Cebolla, ajo y especias

Como te hemos dicho, el estómago de los perros es más delicado que el de las personas y por eso no está preparado para sabores tan fuertes como el del ajo, la cebolla y las especias. Estos condimentos pueden provocarles indigestiones y grandes daños en su organismo, por lo que deberás evitarlos por completo.

Lácteos

Yogures, leche, quesos y helados. Deberás evitar darle a tu perro estos alimentos si no quieres que enferme. Si los lácteos son alimentos prohibidos para tu mascota no es por otra cosa que por su alto contenido en lactosa y el exceso de grasa, que pueden dañar su organismo.

Restos de comida

En algunas casa es una costumbre darle de comer a la mascota las sobras de la comida, pero debes saber que es una costumbre muy poco saludable para ellos ya que que en ocasiones contiene mucha grasa –los humanos digerimos mejor y mas facilmente la grasa de los alimentos– o esconde algún hueso. Además, no olvides que tu perro tiene necesidades nutricionales específicas que debemos cubrir con los alimentos que le damos y, probablemnte, dándole las sobras no le aportaremos todos los nutrientes que necesita.

Sabemos que es muy dificil resistirse a la carita que ponen cuando nos piden comida, pero sé fuerte y piensa en que lo más importante es cuidar su salud. Para compensarles, procura darle en estas fiestas alguna chuchería o galleta para perros con las que alegrarles las fiestas.



Además, en las noches especiales puedes prepararle un plato con arroz, pollo cocido, zanahoria y judías verdes, una combinación que le encantará y, al mismo tiempo, es muy saludable para él. De esta manera podrá participar de las fiestas con vosotros y disfrutar comiendo. ¡Feliz Navidad!

