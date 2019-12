Sabemos dónde hacen el mejor roscón de Reyes de Madrid

No hay duda de que los roscones de Reyes son uno de esos dulces a los que no podemos resistirnos cuando llegan estas fechas tan especiales. Nosotras hemos descubierto un lugar donde no solo hacen este manjar en navidades, ¡sino todo el año!

Está claro que el roscón de Reyes se llama así, precisamente, porque es el dulce típico del 6 de enero. Pero, ¿por qué limitarnos a saborear este delicioso manjar solo durante el invierno? Para las que somos fans del roscón en todas su formas, tamaños y rellenos, es un regalo del cielo que podamos comprarlo durante todo el año.

Hemos dado con un obrador artesanal donde fabrican el mejor roscón de Reyes de Madrid. Y no lo decimos solo nosotras, sino las personas que lo han probado (que por cierto, son muchas).

Pan Delirio: el roscón de siempre

El obrador al que nos referimos se llama Pan Delirio, y es ya una de las principales panaderías madrileñas tras su primer año de vida. Fundado por Javier Cocheteux (padre) y Javier Cocheteux (hijo), en este lugar se elaboran diariamente panes, roscones, bollería y tartas, usando como principal ingrediente la levadura natural (masa madre) y largas fermentaciones como procedimiento.

El roscón de Reyes es su producto estrella: para prepararlo utilizan una receta que tiene más de 60 años. “Por él empezó todo. Nuestro sueño era compartir con un mayor número de personas nuestro Roscón de Reyes, un producto único que elaboramos con la receta que mi padre lleva toda la vida desarrollando para el disfrute de familia y amigos", nos cuenta su fundador. Y es que, además del roscón tradicional, en este obrador también puedes comprar Delirios, que son versiones pequeñitas del roscón de siempre, un capricho presente en la tienda todo el año.

Para hacer tu encargo:

Juan Bravo, 21.

912 680 588

Aquí tienes otros obradores donde puedes encontrar los mejores roscones, ¡toma nota!

Formentor

La pastelería Formentor es uno de nuestros sitios dulces favoritos desde que lo descubrimos hace tan solo unas semanas. Y es que aunque nuestra afición haya nacido hace poco tiempo, Formentor ha soplado este año nada más y nada menos que 60 velas, por cada uno de los años de su trayectoria. Y precisamente esta celebración ha coincidido con un cambio de ubicación y de imagen que ha corrido a cargo de Kikekeller.



Una imagen moderna que, sin embargo, mantiene los obradores en los que cada año Formentor prepara miles de sus famosísimas ensaimadas y, en temporada navideña, sus populares roscones de Reyes. El trabajo meticuloso y la destreza que aporta ser la tercera generación al frente de este negocio familiar, hacen del sabor de su repostería algo realmente único.



Si hablamos de roscones de Reyes, tenemos que destacar el delicado brioche con frutas confitadas que no necesita de ningún otro complemento para hacernos disfrutar. Sin embargo, para las más golosas también los preparan rellenos de nata, crema, trufa y cabello de ángel. En estas fechas tan especiales, en este obrador de origen balear, también se preparan riquísimos guirlaches y turrones.



Y por si el roscón no te parece suficiente o simplemente no puedes reprimir las ganas de probarlas (como nos ocurrió a nosotras) no olvides comprar sus famosas ensaimadas, un verdadero placer para los sentidos que pueden ir también rellenas de nata, crema, frutas o, uno de nuestros pendientes para el nuevo año: sobrasada de Santiyí. No pinta nada mal, ¿verdad?



Para hacer tu encargo:

C/ Hermosilla, 81

Mama Framboise

Como viene siendo habitual, este año Alejandro Montes, chef pastelero de Mama Framboise ha vuelto a deleitarnos con sus creaciones especialmente pensadas para estas fechas tan especiales. Además de su tradicional pastelería que no necesita presentación, en Navidad siempre conocemos curiosas (y maravillosas) versiones de los clásicos postres de Navidad. Dejando a un lado los turrones y el abeto de chocolate, centrémonos en lo importante: sus múltiples variedades de roscón de Reyes.



Este año, su principal propuesta viene de la mano de una reinvención del guirlache que se utiliza como parte primordial de un roscón que además está elaborado con brioche de praliné relleno con praliné crujiente, ganache montada de caramelo y frutos secos caramelizados. Se te está haciendo la boca agua solo con imaginar su sabor, ¿verdad? Además de esta elaboración, Mama Framboise cuenta con otras cuatro recetas que se elaboran en versión roscón y también de mini roscón: el clásico, chantilly, frambuesa y, por supuesto, chocolate, nuestro favorito. Y es que este último lleva (¡cuidado, da subidón de azúcar solo con leer!) cacao con ganache ligero de chocolate negro 61% y dados de naranja confitada.



Para hacer tu encargo:

Cualquiera de sus puntos de venta y sus teléfonos correspondientes.

Vait

Nada más y nada menos que 50 años de tradición avalan la receta artesana del roscón de Reyes de la cadena de pastelerías Vait. Para su elaboración se utiliza la mejor harina de trigo, azúcar, mantequilla, huevos, sal, ralladura de naranja, ralladura de limón, ron, agua de azahar, levadura y agua. Toda esta mezcla de ingredientes de primera calidad, que se dan cita en nuestro paladar desde el primer mordisco, tiene como resultado un jugoso brioche. El roscón va acompañado, como no podía ser de otra manera, de las mejores y más variadas frutas escarchadas: albaricoques, peras, cerezas rojas, mandarinas, naranjas, ciruelas y melón. Almendra laminada y azúcar volado completan de forma sublime uno de los más míticos roscones de la capital.



A partir de esta receta básica, surgen todas las variantes con diferentes tipos de relleno: nata, trufa o crema. Además, existen cuatro tamaños que van desde el cuarto de kilo al kilo y pueden ser más grandes si los encargamos previamente.



Para hacer tu encargo:

Cualquiera de sus 12 puntos de venta en Madrid y sus correspondientes teléfonos.

Isabel Maestre

Y si lo que quieres es comer como una verdadera reina el día 6 de enero, te proponemos que pruebes el roscón de Isabel Maestre, el primer catering de lujo de la capital. Un broche de oro muy dulce que puede ir acompañado además de un delicioso y artesano chocolate a la taza. Y es que, ¿qué mejor regalo podemos pedirle a los Reyes que éste tan dulce?



Uno de los responsables de que la calidad de este roscón vaya de boca en boca es el modo artesanal de prepararlo que se mantiene desde hace más de 30 años. Utilizando materias primas de primera calidad y siguiendo una receta tradicional, el roscón es tan esponjoso y suave que estamos seguras de que, si lo pruebas este año, repetirás el próximo 6 de diciembre. Además, su jugoso brioche se acompaña de frutas confitadas y crujiente de almendras, una combinación que es un auténtico pecado.



Para hacer tu encargo:

C/ Pedro Muguruza, 7- Bajo / 91 359 68 12

Horno de San Onofre

Esta es una las pastelerías míticas de Madrid en las que es obligatorio probar el roscón de Reyes. Con varios puntos de venta, localizados todos ellos en el centro de la ciudad, es una de las pastelerías favoritas entre los clásicos de este dulce navideño. Su secreto está en una receta de lo más tradicional pero también en su variedad de rellenos caseros: nata, crema, chocolate, avellana, naranja, frambuesa, crema de Málaga y cabello de ángel. Lo mejor de este obrador es que pueden rellenar el roscón en el preciso momento en el que vayas a adquirirlo.



Para hacer tu encargo:

C/ San Onofre, 3 / 915 228 544

La Duquesita

Si te decimos que esta pastelería tiene más de 100 años de trayectoria en una de las zonas más céntricas de Madrid, seguro que no es necesario que te expliquemos nada más. La Duquesita está en manos del prestigioso chef pastelero Oriol Balaguer desde el año 2015 y su buen hacer está patente en todas sus variedades de chocolate, imprescindibles si eres una chocolate lover. ¡No has probado nada igual nunca!



Una de las principales características de La Duquesita es la variación continua de su carta en función de las frutas de temporada o los nuevos postres que pasan por la mente de Oriol. Precisamente por eso, para endulzar la Navidad nos propone dos postres estrella. Por un lado, sus panettones de tres deliciosas variedades (¡nosotras volvemos a quedarnos con el de chocolate!) y, por supuesto, sus roscones de Reyes, preparados con el mimo y el detalle que caracteriza cualquiera de los dulces que se sirven en este local.



Para hacer tu encargo:

C/ Fernando VI, 2 / 91 308 02 31

Sana Locura Bakery Gluten Free

Si eres celíaca o tienes algún tipo de intolerancia al gluten, no tienes por qué renunciar a nuestro postre navideño más jugoso. En Sana Locura Gluten Free Bakery se han propuesto que no te pierdas esta delicia y han preparado roscones de Reyes sin gluten. Podrás encontrar varias versiones: con y sin relleno y diferentes tamaños para que encuentres el roscón que mejor se adapta a tus necesidades. Si eres de las que prefiere otro tipo de dulce navideño, también elaborarán para estas fechas roscos de vino, polvorones y mazapanes.



Aunque se trata de un lugar ideal si tienes algún tipo de problema con el gluten, es cierto que Sana Locura no es una pastelería para celíacos a la vieja usanza. Se trata más bien de un lugar agradable en el que cualquier persona que busque bollería artesanal y saludable, puede encontrar lo que busca. Además, muchos de los productos que venden, concretamente un 95%, están también libres de lactosa, así que definitivamente, no tenemos excusas para no probarlos esta Navidad.



Para hacer tu encargo:

C/ General Oraá, 49 / 917 29 57 47

