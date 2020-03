La lengua francesa, una sombra viviente del antiguo imperio romano, admirada y querida por muchos, se ha convertido en uno de los idiomas preferidos de muchas personas en todo el mundo y por lo tanto su estudio ofrece un sinfín de posibilidades tanto a nivel cultural como a nivel laboral. ¿Te atreves a conocer un poco más sobre esta cautivadora lengua descendiente del latín?

Contenido creado por Lutece Langue Paris

El idioma francés es una lengua que pertenece a la rama de las lenguas descendientes del latín o “romances” (se podría decir que, estas lenguas hacen representación a las sombras vivientes del antiguo imperio romano). Este es el idioma oficial de Francia y además es hablado en distintos países europeos como Mónaco, Bélgica, Suiza y Luxemburgo. También se ha dispersado por otros continentes por medio de la llegada de los colonizadores, siendo una lengua hablada en países de África subsahariana como Madagascar, Ruanda, Camerún, Benín y Senegal, así como en países del norte de África como Marruecos y Argelia. En América es la lengua oficial de algunos países como Haití, Canadá y la Guyana Francesa.



El origen de esta lengua francesa data del siglo I d.C., tras la invasión de la Galia y fue fortaleciéndose con la conquista de Carlomagno sobre los francos y los galos. Con el pasar de los siglos, el francés ha pasado por cambios en su estructura fonética y morfológica hasta llegar a convertirse en lo que es hoy. Es un idioma muy atractivo, pues su bonita forma de sonar nos conquista fácilmente y su tono de expresión es realmente cautivador, además de ser bastante fácil de aprender, por no hablar de su interesante historia. Si todavía no te has decidido, seguro que en el siguiente artículo terminas por convencerte. Todas las ventajas, beneficios y algunas curiosidades que tiene estudiar y aprender este elegante idioma, ¡a continuación!

Motivaciones y beneficios de aprender francés

El francés es un idioma utilizado por al menos 130 millones de personas: siendo en muchos casos lengua nativa principal y en otras lenguas secundarias. Además, cuenta con una extensa superficie de uso que no solo se encuentra centrada en Francia, sino también en otros lugares del mundo como por ejemplo: Bélgica, la Polinesia Francesa, Quebec y gran parte de África entre otros.

● Su especial pronunciación: como ya hemos mencionado anteriormente, el francés es una lengua bastante atractiva en cuando a la pronunciación, la cual esta vinculada con el romanticismo y el amor, por lo que es conocido como el “lenguaje del amor”.

Disfrutaras del cine francés: si eres amante del cine francés, el hecho de llegar a tener un dominio apropiado de la lengua francesa va a hacer que puedas disfrutar del cine francés en su versión original de otra manera. Es el segundo idioma con mayor producción de cine en el mundo, reconocido en todo el mundo gracias a sus maravillosas películas que cada vez son más exhibidas. Esto también va a ayudarte a afinar el oído y a conocer esta maravillosa manera de hacer cine.

saber que los franceses son muy suyos con su lengua natal, por lo que será esencial

si deseas comunicarte cómodamente con ellos y desenvolverte de mejor manera en

sus ciudades, por lo que es ideal que tengas un buen dominio del francés, sino

quieres sentirte un poco desplazado y frustrado.

Mejores y más opciones de estudio: saber francés mejora el aprendizaje de otros idiomas, pero esta no es su única ventaja: el francés es también una puerta para continuar o complementar tus estudios de nivel superior o profesionales en un país donde su lengua oficial sea esta, que comúnmente es lo que muchas personas que estudian este idioma terminan realizando.

Te conectaras fácilmente con la ciencia y la tecnología de punta : los trenes de alta velocidad, los videojuegos, los avances de la cirugía reconstructiva y las investigaciones por la lucha contra el sida, principalmente son desarrollados en países de habla francesa. Los países donde esta es su lengua natal, se han mantenido a la vanguardia con la tecnología, la medicina, la ciencia e incluso los negocios.

Y además:

