¡Bienvenida, primavera! Nuestros favoritos para vestir tu hogar esta temporada

La primavera ya está aquí y con ella llegan esas ganas de renovación: planes al aire libre, comidas más fresquitas, cambio de armario y, como no, dar un toque diferente a la decoración de casa. ¿No sabes por dónde empezar? Te damos las ideas que estás buscando para que en tu hogar se respire la primavera.

Llega la estación de las flores y con ella la necesidad de hacer algunos cambios en nuestra vida que dejen constancia de que el invierno ha llegado a su fin y que nos sentimos completamente renovadas. Los planes, la ropa, el peinado y, por supuesto, ¡nuestro hogar! Ese trocito de mundo que nos pertenece y en el que nos sentimos totalmente a gusto también tiene que derrochar luz y vida en primavera, ¿no crees? Aquí te damos varias ideas para que lo consigas.



Y no creas que necesitas cambiar toda tu casa o hacer una gran inversión para conseguirlo, gracias a las novedades de Ikea alcanzarás ese toque primaveral que buscas por menos de lo que crees. Echa un vistazo, seguro que te enamoras de más de una cosita...

Los cojines, una pieza clave que puede cambiarlo todo

La prueba de que no es necesario cambiarlo todo en tu hogar para conseguir un ambiente renovado para esta temporada, son las fundas de los cojines. Esta temporada triunfan los tonos verdes y mostaza sobre tonos nudes. Ikea propone diferentes diseños que, combinados entre sí, no pueden ser más alegres y divertidos. Lunares, flores, rayas... ¡la primavera es la época perfecta para el mix & match! Estampados que no pasarán desapercibidos y que pueden transformar por completa tu salón, tu habitación o cualquier otra estancia en la que tengan un huequito. Nosotras lo tenemos claro.

La ropa de cama, otra forma sencilla de llenar tu habitación de primavera

Conseguir un aire renovado en tu dormitorio es tan sencillo como cambiar la ropa de cama. Es una pieza que te permitirá crear estilos muy diferentes, pero si lo que quieres es que se note que el frío se ha acabado y que la primavera comienza a brotar, te recomendamos que apuestes por colores alegres propios de esta. Un verde pistacho que genere esa sensación, pero sin dejar de crear un clima relajante tan necesario para una estancia como esta, o los estampados de flores son una apuesta ganadora.



© Ikea

Las cortinas o cómo de vestir tu hogar para la estación de las flores

Otro tejido que puede transformar un espacio completamente son las cortinas. En este caso, desde Ikea apuestan por el estampado de flores sobre un tono claro que permite filtrar la luz tan característica de esta época del año. Sin embargo, aunque el tejido deja que tu casa se ilumine, también te proporcionan privacidad, ya que evitan que se vea tu casa desde el exterior.

Por último, ¡no podemos olvidarnos de los detalles!

Por supuesto, los detalles decorativos no pueden faltar en nuestra recopilación. Estos, aparte de no requerir mucho espacio ni un gran gasto, marcan la diferencia y, además, permiten crear coherencia en la decoración de tu hogar. En este sentido, si cambias algunos de los elementos mencionados como los tejidos y también incluyes algunos detalles decorativos como un jarrón, una caja o un cesto cuyo diseños vayan en consonancia con el estilo, ¡el resultado será maravilloso!

© Ikea

Como ves, no es necesario cambiarlo todo en tu casa y enfrentarte a un gran desembolso para que parezca que el ambiente está totalmente renovado. Desde Ikea lo tienen claro, ¿y tú?