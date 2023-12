Acrocordones, los 'fibromas blandos' que surgen en la gestación y cómo manejarlos estéticamente

Hoy te hablamos de lo que son los acrocordones y de si tienes o no que preocuparte por ellos.

Quizás los hayas experimentado, o tengas alguna amiga que lo ha hecho. Durante el embarazo no es extraño que aparezcan en la piel de la mujer una especie de pequeños colgajos blandos en ciertas zonas del cuerpo como cuello, axilas o manos, que en términos médicos se conocen como acrocordones.



Esta especie de verruguitas están formadas de colágeno, y aunque no son muy grandes, ya que alcanzan como máximo unos 5 mm, resultan poco agradables desde el punto de vista estético. Una preocupación más que añadir a las que cualquier mujer embarazada ya tiene cuando comienza a comprobar la multitud de cambios que se producen en su cuerpo. Ahora bien, ¿Resultan estas formaciones algún riesgo para la salud?

Lo que se sabe de los acrocordones

Si bien pueden aparecer en cualquier momento, el embarazo y la menopausia son algunos de los más frecuentes. Es bastante común que al no saber de qué se trata, pueda surgir alguna preocupación, ya que a la vista no se diferencian demasiado de las verrugas que son propias de una enfermedad como el virus del papiloma humano. Sin embargo en el caso de los acrocordones, no hay un peligro real para la salud.



Tampoco los acrocordones se extienden por la piel ni hay peligro de contagio. Estas capas de piel, a las que también se conoce como fibromas blandos, no presentan riesgos para la salud, aunque pueden llegar a ser molestas cuando experimentan roce, por ejemplo, con la ropa. En cualquier caso, ante su aparición lo más indicado es acudir a un especialista para que pueda confirmar su carácter benigno y evitar así mayores preocupaciones.

¿Por qué aparecen?

Si bien no hay que preocuparse en exceso, ya que no suponen peligro alguno para la salud, lo cierto es que tampoco se saben con certeza las causas exactas de su aparición. Los cambios en la producción de progesterona y estrógenos que tienen lugar durante el periodo de gestación en el cuerpo de la mujer son uno de los desencadenantes, aunque a día de hoy no se tiene conocimiento exacto de los mecanismos que los desencadenan.



Por lo general, desaparecen después del parto, pero en caso de que no sea así, se puede consultar con un dermatólogo para que valore la posibilidad de eliminarlos, bien sea mediante cirugía o por medio de láser.