Esta etapa es para muchas mujeres difícil de afrontar por razones que van desde la forma en que la sociedad la invisibiliza hasta la falta de información, llegando incluso a ser objeto de burla.

Cuatro profesionales con amplios conocimientos en la materia han publicado su libro Señoras, que ataca a la desinformación general con el objetivo de ser una guía integral de la salud de la menopausia. Ellas son la ginecóloga Alberta Mª Fabris, la farmacéutica y dietista-nutricionista Elena del Estal, la fisioterapeuta y osteópata Tania R. Manglano, y la psicóloga y sexóloga Adriana F. Caamaño. Han puesto su experiencia clínica y conocimientos en este libro que anima a vivir y resignificar la madurez, para disfrutarla en plenitud.



“Hemos escrito este libro pensando en las mujeres en una etapa vital fisiológica normal, pero más maduras. El concepto de señora surgió con la idea de que el hecho de envejecer, pasar por el climaterio y tener la menopausia se pueda resignificar y no relacionar con algo negativo”. Puesto que cada mujer es un mundo con sus propias características, cada menopausia es distinta.

Las cuatro claves para disfrutar esta etapa en plenitud

Las expertas indican que su libro aboga por la salud al llegar a la madurez, previniendo síntomas antes de que aparezcan, explicado en los conceptos a continuación.



El deporte



La mayoría de las mujeres desconocen que el ejercicio necesario al llegar a esta edad no es solo el clásico caminar, sino que ejercicios de fuerza física también son necesarios para ganar masa muscular y ayudar a proteger los huesos. A esto se le deben de agregar ejercicios de suelo pélvico y estiramientos.



“Autocoñocimiento”



Las autoras abogan por “conocer también nuestro cuerpo y nuestras partes que se ven menos. Conocer nuestra vulva, genitales y ciclos… es información para apropiarnos de nuestra salud”, enfatizan la importancia de la autoexploración y el acercarse a médicos que les expliquen correctamente como funciona el cuerpo femenino.



Salud mental



No suele estar atendida la salud mental de las mujeres en esta fase de la vida, un duelo que en muchas ocasiones no se trata de manera correcta. Es de vital importancia estar siempre acompañada en esta etapa, y las parejas suelen jugar un rol importante para las mujeres pasando por esta situación. Acudir a un especialista si es necesario también es altamente recomendable.



Alimentación



Las expertas subrayan la especial importancia de cuidar la alimentación como un básico en cualquier punto de la vida, especialmente en etapas más maduras de la mujer, esto ayuda a desacelerar la pérdida de masa muscular, el envejecimiento celular de la piel y a proteger los huesos. “Como prevención siempre va a ser más útil. Si tú desde hace tiempo comes bien, seguramente vas a prevenir tener hipertensión o alteraciones en el metabolismo de los azúcares, por ejemplo”, explican.