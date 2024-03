¡Bebé de piedra! Fallece mujer tras 30 años con un feto calcificado en su vientre

El fenómeno se conoce como litopedia y se debe a un óvulo que se fertiliza fuera del útero

El caso ha ocurrido en Brasil, donde la mujer de 81 años acudió a urgencias por un intenso dolor debido a una grave infección.





El caso de la anciana de Brasil

La anciana acudió al Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, en la ciudad de Ponta Porã, el pasado 14 de marzo. Allí vieron que sufría una grave infección y decidieron realizarle una tomografía. De esta manera el equipo médico pudo verificar que la mujer tenía un feto calcificado en su interior y que llevaba allí más de 30 años.

La señora residía en un municipio de Aral Moreira. Había sufrido una caída la semana anterior y debido al dolor acudió a su médico de cabecera, pero esté la transfirió de urgencia al hospital de Ponta Porã.

Los médicos decidieron someterla a una cirugía para extraerle el feto ya que, “la grave infección que sufría la mujer amenazaba su vida”. Aunque la cirugía se llevó a cabo el 15 de marzo, la mujer no pudo soportarla y falleció al día siguiente.

La anciana llevaba cargando con el feto desde su último embarazo hace entre 30 o 40 años. Debido a su origen indígena, tenía cierta reticencia y temor hacia los médicos y prefería recurrir a remedios alternativos, lo que retrasó la detección del problema.

⏯️ Uma idosa de 81 anos m0rreu após passar por uma cirurgia no #Hospital Regional de Ponta Porã, na região sul de #MatoGrossodoSul. Ela deu entrada na unidade de saúde em 14 de março, queixando-se de dores abdominais, e descobriu que carregava um #feto calcificado. pic.twitter.com/Bshvno5fcp — Metrópoles (@Metropoles) March 19, 2024

Litopedia o litopedion

Esta calcificación fetal también se conoce popularmente como “Bebé de piedra”. No es la primera vez que se detecta, si no que los investigadores han identificado al menos unos 300 casos. Ocurre cuando el óvulo fertilizado permanece fuera de la cavidad uterina y el feto comienza a crecer, de manera similar a lo que ocurre en un embarazo ectópico. Según los ciéntifios, estos fetos pueden crecer hasta las 12 semanas y después mueren. El cuerpo de la madre no puede expulsar el feto ni reabsorberlo, por lo que lo empieza a calcificar. El calcio deshidrata el tejido del feto y por eso parece formarse un bebé de piedra. Todo este proceso puede ser asintomático ( o, al contrario, causar fuerte dolor abdominal), por lo que solo al realizar alguna prueba médica con imágenes se puede detectar.

La mayoría de las investigaciones sobre los casos conocidos han detectado que esta situación se da sobre todo en mujeres de avanzada edad.

Existen tres tipos diferentes de calcificación:

Litokeliposis: En este caso lo que se calcifica es la membrana del óvulo.

En este caso lo que se calcifica es la membrana del óvulo. Litokelitopedion : En esta segunda situación la calcificación se da tanto en la membrana como en el feto.

: En esta segunda situación la calcificación se da tanto en la membrana como en el feto. Litopedion común: solo el feto es calcificado.

Para evitar una situación similar es importante someterse a revisiones periódicas tanto durante el embarazo como en etapas posteriores.