El embarazo en periodo veraniego puede llegar a ser estresante. Para ayudarte a sobrellevarlo mejor trazamos un plan que te hará esta etapa más agradable.

El embarazo ya es lo bastante complicado como para además tener que sumarle los inconvenientes de un verano caluroso. Si te ha tocado vivir esta situación, es mejor que lo lleves con calma. Fuera estrés y vamos a trazar un plan para que puedas pasar estos meses de la mejor manera posible. Toma nota porque aquí van algunos consejos que te harán el embarazo veraniego más llevadero.

Pide ayuda a tu entorno

No pretendas ser una superwoman. Si tu barriga ya tiene un tamaño considerable no puedes mantener el mismo nivel de actividad que antes. Por mucho que no quieras cargar a los demás con responsabilidades que crees tuyas, debes apoyarte en tu entorno más cercano y pedirles ayuda. Deja que tu pareja o tus familiares más próximos se encarguen de algunas de las tareas domésticas que hacías tú. Lo entenderán y lo harán con gusto.

Come sano

Lo de los antojos puede ser ocasional, pero no lo conviertas en una costumbre. Para la criatura lo mejor es que cuides tu alimentación y comas de manera equilibrada. Por suerte el verano es época propicia para comer frutas y verduras, así que no te costará mucho esfuerzo hacerlo. Desde ensaladas variadas a smoothies o platos de fruta fresca, hay un montón de posibilidades apetitosas que puedes incluir en tu dieta para comer sano sin que suponga un sacrificio para ti.

Que no falte la siesta

No te extrañe si te notas más cansada que de costumbre. ¡Recuerda que cargas con peso extra! Así que no hay motivo para no extender un poco más ese sueñecito de después de comer. Ponte cómoda, y colócate en un lugar fresco para disfrutar de ese reparador descanso que tu cuerpo te está pidiendo.

Refréscate con frecuencia

Si estás de vacaciones aprovecha para hacer una excursión a la piscina o la playa cada día y pasa un buen rato en el agua. Es revitalizante y además te hará sentir más ligera, algo que agradecerás en tu situación. Además es una gran forma de evitar esos sudores que te ponen de tan mal humor, así que todos a tu alrededor también agradecerán que estés fresquita y de mejor ánimo.

Date algún capricho

Se trata de premiarte por adelantado. Cuando llegue el bebé te espera mucho trabajo y noches sin dormir. Entonces no tendrás casi tiempo para dedicarte a ti misma, así que en compensación date algún capricho ahora y disfruta de aquello que te apetezca hacer sin presión ni sentimiento de culpa. Tómalo simplemente como tu recompensa por el esfuerzo que estás llevando a cabo y el que te queda por delante. Disfruta de un helado, lee ese libro que te apetece o vete a la peluquería y que te dejen monísima.