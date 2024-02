¿Cuándo es seguro decir que estás embarazada?

Una de las dudas que tienen las futuras mamás es saber cuando dar la noticia. ¿Cuál es el momento ideal?

Saber que estás embarazada es una de las mejores noticias que pueden darte y es totalmente comprensible que quieras compartirlo con todo el mundo al momento.



Normalmente, se recomienda esperar un poquito, aunque es algo muy personal. Hay parejas que prefieren esperar para decirlo y otras optan por dar el notición al momento. Si tienes dudas, a continuación analizamos por qué hay mamás que prefieren esperar y por qué a veces es recomendable hacerlo.

¿Cuándo decir a tu familia y amigos que estás embarazada?

¿Te suena la regla de los 3 meses? Hay parejas que prefieren esperar al final del primer trimestre y dar la noticia a partir de ese momento. El motivo por el que algunas parejas lo hacen así, es porque es considerado como el "tiempo de prudencia", por si acaso algo va mal y el embarazo no sigue adelante.



A partir de las primeras 12 semanas de embarazo el riesgo de aborto espontáneo se reduce, por lo que es mucho más probable que el bebé llegue a término. Además, puede coincidir con la ecografía del primer trimestre para hacer control del embarazo y confirmar que todo va bien.

Los pros y contras de comunicarlo antes o después

Decirlo antes o después tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando recibes esta noticia tan maravillosa, es normal que quieras compartir esa felicidad con todo el mundo y celebrarlo. Es un momento muy feliz y es difícil mantenerlo en secreto.



Por otro lado, si no lo cuentas es posible que te cueste ocultar las náuseas o las molestias propias del embarazo. Asimismo, frente a una situación tan dura como puede ser un aborto, puede ser mucho más duro pasar por ello en pareja que si tienes también el apoyo de tus familiares y amigos.

Aunque lo ideal es esperar 3 meses, la última palabra la tienes tú

De la teoría a la práctica hay un camino largo. Ahora ya sabes porque muchos futuros papás deciden esperar para dar la noticia, pero ya ves que al final depende de cada uno decirlo antes o después. Hay quienes se lo comunican al momento a sus seres queridos más cercanos y quienes optan por comunicarlo más adelante a sus amigos y a todo su entorno en general.

¿Cuándo decírselo a un hijo?

En el caso de tener un hijo pequeño, es importante encontrar el momento para dar la noticia. Lo ideal es decirlo pronto, para que lo puedan ir asimilando poco a poco. Además, así irán viendo que la barriga de su mamá va creciendo poco a poco y que ahí está su hermanito.



Hay parejas que deciden esperar hasta el final del tercer trimestre para dar la noticia, pero es una decisión personal. Lo ideal, es que hagas al hermanito partípice desde el momento en el que estés preparada.

¿Cuándo comunicarlo en la empresa?

Otra duda habitual que tienen muchas futuras madres, es saber cuando decirlo en el trabajo. Antes de nada, debes saber que no tienes obligación de comunicar a la empresa que estás embarazada. No existe un plazo legal para hacerlo.



No obstante, deberás pedir días para hacerte las pruebas médicas y estás en tu derecho a que la empresa te los conceda, pero para ello tendrás que comunicarlo previamente a la empresa. Lo ideal es que lo hagas al principio o al final del primer trimestre. Si lo haces con algo de margen, incluso mejor, porque estarás más tranquila y podrás gestionar mejor cualquier molestia durante el embrazo.



Al final, tu eres la futura mamá y tienes la última palabra. Puedes gestionarlo como quieras, como más feliz te haga, pero al menos ya sabes porqué muchas futuras mamás deciden esperar.