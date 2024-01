Soraya Arnelas abre su corazón tras el aborto en evento de mujeres líderes en España

Soraya ha expresado ante los medios, por primera vez, cuáles son sus sensaciones y estado de ánimo tras su anunciado aborto, y cómo lo han tomado sus hijas

El evento que reúne a las 100 mujeres líderes en España se celebró hace unos días en el Teatro Real de Madrid y en él tomó parte la cantante Soraya Arnelas. A la hora de atender a los medios, Soraya no pudo evitar emocionarse al ser preguntada por su reciente aborto, noticia que hizo pública recientemente a través de su cuenta de Instagram y que, como es de suponer ha supuesto un duro golpe para ella.



En esta intervención ante los medios Soraya ha dado detalles de cómo ha vivido este momento, pero también ha mencionado la reacción de sus dos hijas, Manuela y Olivia, que solo tienen 6 y 2 años respectivamente.

La reacción de sus hijas

A una edad tan temprana un acontecimiento de este tipo no es fácil de asimilar. Soraya ha tenido que explicar de la mejor forma posible que el hermanito que las dos pequeñas esperaban no llegará finalmente. Y aunque las niñas son muy pequeñas aún, la mayor de ellas ha entendido perfectamente lo que sucede y, según afirma la propia Soraya, “lo ha procesado con una madurez envidiable”.



Olivia, al tener solo 2 años de edad todavía no es capaz de entender las razones, pero Manuela ha aceptado y asimilado la situación, aunque sigue queriendo que en un futuro ese hermanito pueda llegar. Una posibilidad sobre la que los periodistas presentes en el citado evento también le preguntaron.

Intentarlo de nuevo

La pregunta es delicada especialmente por el momento en el que se plantea. Y así lo ha hecho saber la cantante, que aunque no se cierra a la posibilidad de volver a ser madre en el futuro, admite que ahora mismo no es algo en lo que piense.



Su prioridad ahora es recuperarse anímicamente de un golpe tan duro como el que ha sufrido, y cuando lo haya hecho, ya decidirá al respecto: "Cuando todo esté en su sitio, pues no lo sé si vuelvo a intentarlo. Lo que espero ahora mismo es aceptar todo lo que hemos pasado, sanar medianamente todo lo que nos ha tocado vivir y reincorporarme con más fuerza que nunca. Me encantaría, pero ahora mismo no me lo puedo plantear"



Mientras tanto Soraya intenta pasar página con el apoyo de su marido y de sus fans, que a través de las redes sociales le han expresado todo su apoyo y han compartido toda clase de historias y comentarios con la intención de ayudarla a sentirse mejor.