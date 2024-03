¿En qué semana se empiezan a notar las pataditas del bebé?

Uno de los momentos más bonitos es cuando el bebé empieza a dar sus primeras patadas. ¿En qué momento del embarazo se produce? ¡Sal ahora mismo de dudas, futura mamá!

¿Te imaginas estar un día tan tranquila y que tu bebé empiece a dar sus primeras pataditas? Sin duda, es un momento muy especial y que no se olvida, porque una vez empieza ya no para. Claro que, no a todas las futuras mamás les sucede en las mismas semanas. Veamos cuál es la fecha aproximada y cuál es el motivo que lleva al feto a dar estas patadas. ¡Te va a sorprender!

Las primeras patadas del bebé, ¿cuándo se notan?

Durante el embarazo, verás que tu bebé se mueve y puede dar patadas, girarse, retorcerse o incluso tener hipo. Son comportamientos completamente normales, pero a medida que crece, los movimientos se van volviendo más intensos.



Normalmente, los primeros movimientos del bebé empiezan entre las semanas 16 y 22. Es decir, a partir de los 4 meses ya puedes empezar a notar cosas. Al principio serán como aleteos, mariposas o pequeñas burbujas de gas.



Entre las semanas 21 y 24, puedes empezar a notar movimientos más bruscos que incluso podrías apreciar desde fuera. Estos movimientos pueden indicar que el bebé tiene hipo. También puede empezar a dar sus primeras patadas, giros y moverse.

Más adelante, ya entre las semanas 25 y 28 del embarazo, el bebé comenzará a dar patadas de manera más frecuente y a estirarse. Ahí ya es posible que notes que el bebé se retuerce más de lo normal.



Por último, entre las semanas 30 a 32 del embarazo, notarás que el bebé ya se gira menos (porque es más grande) pero a cambio dá más patadas. Es normal, porque ya tiene ganas de salir y le queda poco.

¿En qué momentos están más activos los bebés?

Normalmente, el movimiento le calma al bebé, por lo que es posible que empiecen a moverse cuando estás descansando. Sobre todo a partir de la semana 32 en adelante, es posible que sientas que el bebé se mueve varias veces durante el día.

¿Es diferente en el caso de madres primerizas?

Sí. En en caso de las mamas primerizas, las patadas en el útero pueden empezar ya en la semana 20. Mientras que en el caso de mujeres que ya han tenido embarazos, pueden empezar a notarlas incluso en la semana 16. ¡Es totalmente normal!

¿Es normal que las patadas del bebé duelan?

A ver, no es lo habitual. Aunque si son golpes bruscos en ciertas zonas como en las costillas o en el cuello del útero pueden llegar a molestar. Lo que puede hacer la futura mamá es buscar la posición hasta que le deje de incomodarle. Es algo que se va aprendiendo con el tiempo.

¿Sabías que incluso puedes adivinar el sexo del bebé por sus movimientos?

Aunque cada mujer es un mundo, lo cierto es que los varones suelen dar más patadas a la mamá. Pero en cambio las niñas se mueven mucho más, realizando unos movimientos que no llegan a ser patadas.



Si no quieres conocer el sexo del bebé hasta el final, ya ved que su comportamiento te puede dar muchas pistas. Al igual que si los movimientos se producen más por el lado izquierdo, es más probable que sea una niña.

¿Sabías estas curioidades? ¿Qué te parecen? Si notas algo raro con las pataditas del bebé o ves que no se mueve tanto como lo hacía, no dudes en consultarlo con tu médico.