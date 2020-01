Aunque hace unos años no supiéramos ni lo que significaban estas dos palabras, ahora es prácticamente un evento obligado en la vida de las futuras mamás. Por ello, es normal que todavía te pille un poco despistada y no sepas qué tipo de regalos hacer en estas celebraciones. Te dejamos con algunos consejos que te harán la tarea más fácil.

Un regalo que facilite la vida

Tener un hijo lleva asociados muchíismos gastos, y no solo de comida, pañales, ropa, etc. Piensa en lo costoso que es amueblar una habitación totalmente acondicionada para el bebé, más hacerse con todo lo que necesita. Por eso, una de las mejores opciones es regalar algo útil para la vida de la mamá, para que tu amiga no tenga que comprarlo todo: un cojín de lactancia, el kit de la primera puesta del bebé, una hamaca, ropita...



Una buena idea es que la mamá haga una lista de nacimiento con todo lo que necesita, para que así os aseguréis que no le estáis comprando nada que ya tenga y no haya regalos repetidos el día de la fiesta.



Si tienes un presupuesto ajustado pero aún así quieres ayudarla, también puedes regalarle un vale para hacer de canguro y que ella pueda desconectar. ¡Seguro que te agradece tener unas horas libres!



Si prefieres en hacerle un regalo al bebé, elige juguetes que sean sensoriales y educativos, para que le ayuden en su futuro desarrollo.

Un regalo para que no se olvide de ella misma

Porque ser madre no significa olvidar tu feminidad, otra muy buena opción es regalarle un momento para ella misma, como un masaje, una sesión de spa, una puesta a punto en un salón de belleza o una beauty party con las amigas. Seguro que sale de allí relajada, renovada y feliz de haberse dedicado unos minutos a sí misma.



Un regalo para inmortalizar el embarazo

El embarazo es un momento muy bonito y seguro que la futura mamá estará encantada de tener un regalo que le ayude a recordarlo para siempre. Las sesiones de fotos de embarazo son algo cada vez más común, así como los moldes de vientre de embarazada. ¿Que ella no es muy de hacerse fotos? Seguro que estará ilusionadísima por retratar a su bebé en sus primeras semanas de vida, así que otra opción es que la sesión fotográfica sea para el recién nacido.

Un regalo para ayudarle a organizarse

Aunque lo normal es que el baby shower sea sorpresa para la futura mamá, si es de las que prefiere organizarse su propia fiesta, puedes ayudarla aportando tu granito de arena: encárgate de la decoración, los aperitivos, o incluso del clásico que no puede faltar en todo baby shower: ¡la tarta de pañales!



Como puedes ver, hay opciones para todos los gustos y presupuestos, porque lo más importante es usar tu imaginación a la hora de elegir tu regalo. Solo hay una regla: ¡originalidad!

